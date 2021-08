Soulslike apprezzato riceve un’espansione gratis, se la scaricate in 5 giorni

Un soulslike apprezzato dalla community si appresta a ricevere, totalmente a sorpresa, un’espansione gratis.

Il gioco in questione è Mortal Shell, emulo del filone di Sekiro Shadows Die Twice, dallo sviluppatore indipendente Cold Symmetry.

Per il filone dei soulslike è un momento particolarmente florido, anche grazie al ritorno pubblico di Elden Ring dei maestri di From Software.

Hanno cavalcato l’onda in quest’estate torrida anche altri prodotti assimilabili, come il seguito di Salt & Sacrifice per PC e piattaforme PlayStation.

Ma Mortal Shell sta provando l’all-in, in occasione del primo anniversario della sua uscita originale risaltente ormai al 18 agosto 2020.

La prima (e per ora unica) espansione, The Virtuos Cycle, era stata annunciata da qualche tempo come in uscita proprio questa settimana.

Si sarebbe trattato di un contenuto aggiuntivo a pagamento, con numerosi contenuti inediti e persino una modalità preparata ad hoc.

Tuttavia, a sorpresa, oggi è stato annunciato che tale espansione sarà disponibile senza alcun costo in una finestra di tempo limitato.

Chiunque riscatterà The Virtuos Cycle tra il 18 e il 23 agosto, è stato svelato, potrà ottenerla gratuitamente e tenerla per sempre in libreria.

Nel dettaglio, l’espansione comprende una nuova modalità roguelike ancora più estrema, una nuova shell giocabile e una nuova arma ascia-katana trasformabile.

Questo periodo promozionale, con partenza il 18 agosto, riguarda tutte le piattaforme su cui è disponibile il gioco: PC via Steam, Epic Games Store e GOG.com, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

In quella data Mortal Shell sarà disponibile per la prima volta dal suo day one anche su Steam, dopo una lunga finestra di esclusività di Epic Games Store.

Una volta terminato tale periodo, i giocatori potranno acquistare il DLC al prezzo regolare di €6,99 (a patto di disporre del titolo principale).

Pur riconoscendone alcuni limiti tecnici, nella nostra recensione abbiamo sottolineato che il prodotto di Cold Symmetry «dimostra che c’è ancora molto spazio per l’innovazione».

Una nuova versione del gioco è stata lanciata di recente su PS5, così da sfruttare le caratteristiche next-gen delle console appena uscite.

A proposito di soulslike, uno che non smette di far parlare di sé ad anni di distanza dalla pubblicazione è Bloodborne, appena trasformato da un fan in prima persona.