Xbox vi regala un nuovo gioco gratis: è uno storico picchiaduro

In occasione dell’arrivo dei nuovi titoli scaricabili con Games With Gold, Xbox ha messo a disposizione a sorpresa un nuovo gioco gratis che potrà essere vostro per sempre.

Si tratta di Street Fighter IV, lo storico picchiaduro uscito su Xbox 360 amato dai fan della saga ed ottenibile esclusivamente dagli utenti con a disposizione un abbonamento a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate.

Da oggi sono disponibili i nuovi giochi gratis di agosto : Xbox Store ha però deciso di offrire un nuovo bonus a sorpresa per tutti i suoi abbonati.

Non è l’unico bonus gratuito attualmente disponibile su Xbox Store: oggi è l’ultimo giorno per poter ottenere senza costi aggiuntivi l’espansione di uno degli sparatutto più amati.

Come riportato da Game Rant, il bonus è ufficialmente disponibile per il mercato brasiliano: significa che se cercherete manualmente Street Fighter IV sullo store Xbox italiano risulterà ancora a pagamento.

Grazie ad un comodo trucco, segnalato dall’utente Wario64 su Twitter, potrete però fare vostro Street Fighter IV senza che siano necessari metodi al limite della legalità.

Street Fighter IV is free on Xbox Games with Gold Brazil (sign in with your regioned XBL Gold account to claim) https://t.co/9rjhVaQomy pic.twitter.com/5GPR35YLuc

— Wario64 (@Wario64) August 15, 2021