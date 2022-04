Xbox vi regala a sorpresa un nuovo gioco gratis: ecco come scaricarlo

Da questo momento tutti i giocatori Xbox hanno la possibilità di riscattare un nuovo gioco gratis a sorpresa, grazie a una promozione speciale riservata agli utenti abbonati.

Si tratta di A Knight’s Quest, un’avventura ispirata alla popolare serie The Legend of Zelda che potrete aggiungere al vostro account solo se in possesso di un’iscrizione a Xbox Game Pass Ultimate (che potete ricaricare comodamente su Amazon) o un abbonamento Live Gold.

L’iniziativa è disponibile tramite Games With Gold, dato che si tratta di un bonus gratis aggiuntivo che potrete riscattare insieme ai già annunciati giochi di aprile.

A Knight’s Quest è stato infatti incluso nella line-up disponibile per l’Xbox Store giapponese, ma potrà essere scaricato e riscattato senza problemi anche in Italia, accedendo tramite il vostro browser preferito.

In questa avventura sviluppata da Sky9 Games interpreterete un maldestro avventuriero che ha dato inizio per errore a eventi che distruggeranno il mondo: dovrete dunque farvi strada tra le piattaforme di un mondo aperto, risolvendo enigmi e sconfiggendo pericolosissimi boss.

Solitamente sarebbero necessari 24.99€ per acquistare questa produzione, ma grazie all’offerta di Xbox Store potrà essere vostra senza dover spendere nemmeno un centesimo.

A Knight's Quest is free on Japan GWG (use your XBL Gold account to claim) https://t.co/vEPP3DZOEw pic.twitter.com/JEaFyNFuMF — Wario64 (@Wario64) April 15, 2022

Per poter aggiungere A Knight’s Quest sul vostro account, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo ed effettuare il login, proprio come fareste con la pagina italiana di Xbox Store.

Una volta effettuata tale operazione, basterà semplicemente cliccare sul pulsante verde visibile sotto alla copertina del gioco con la dicitura «GOLD», per poi premere nuovamente sul pulsante verde successivo.

Se avrete eseguito le nostre istruzioni correttamente, il nuovo gioco gratis sarà disponibile immediatamente sul vostro account e potrete iniziare a scaricarlo sulla vostra console.

Vi ricordiamo che non si tratta dell’unica sorpresa di cui potrete approfittare nei prossimi giorni: Xbox sta infatti regalando due giochi gratis aggiuntivi per tutti gli utenti abbonati.

Inoltre potrete festeggiare la Pasqua con 3 nuovi giochi gratis durante il fine settimana, tra i quali c’è anche un capolavoro imperdibile.