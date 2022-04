Xbox vi offre un nuovo gioco gratis per il weekend (ed è davvero “gustoso”)

Xbox ha rinnovato anche questo weekend l’iniziativa «Eventi di giornate di gioco gratuito», grazie alla quale è possibile usufruire di giochi gratis per tutto il fine settimana.

Ricordiamo che i Free Play Days sono riservati in esclusiva per gli utenti iscritti a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate e rappresentano uno dei tanti bonus di Microsoft per premiare la fedeltà dei propri abbonati.

Tra le tante iniziative segnaliamo per esempio i Games With Gold, la raccolta di giochi gratis riscattabili ogni mese che si è aggiornata proprio oggi con due nuovi regali.

A differenza dei Games With Gold, gli Xbox Free Play Days non permetteranno di riscattare giochi gratis, ma solo di provarli per tutto il weekend senza costi aggiuntivi e senza alcuna limitazione.

A partire da oggi, gli utenti potranno scaricare gratis Epic Chef, una divertente esperienza di cucina interattiva pubblicata da Team 17 per giocatori singoli in cui diventerete dei grandi cuochi.

In questa folle produzione ricca di ironia, i giocatori dovranno unire gli ingredienti con cura e mescolarli con la giusta precisione per esaltare il sapore dei vostri piatti, provando a diventare lo chef migliore di Ambrosia.

Sarà possibile proporre piatti estremamente folli, ma che allo stesso tempo i vostri clienti potranno trovare «gustosi», come topi e vermi con condimento di pomodoro, patate e altre pazzesche ricette tutte da scoprire.

Epic Chef è già disponibile per il download gratuito: non dovrete fare altro che dirigervi al seguente link per installarlo sulla vostra console, ma ricordiamo che la promozione sarà disponibile fino all’inizio della prossima settimana.

Se siete alla ricerca di altre grande produzioni per la vostra console di casa Microsoft, vi ricordiamo che su Xbox Store sono attualmente disponibili sconti fino al 90% sui migliori giochi di ruolo e action adventure.

Potrebbero inoltre arrivare grandissime notizie per gli amanti dei giochi gratis: Xbox Game Pass sarebbe pronto a diventare il «Netflix dei videogiochi».