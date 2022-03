Xbox Store, sconti fino al 90%: ci sono i migliori RPG e Action Adventure

Da oggi sono ufficialmente disponibili le nuove offerte settimanali di Xbox Store: come ogni nuovo martedì, Microsoft ha infatti deciso di proporre tantissimi nuovi sconti per tutti i suoi utenti su console.

L’appuntamento settimanale includerà non solo le nuovissime Promozioni Gold, offerte esclusive per i giocatori iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate, ma anche sconti fino al 90% su alcuni dei migliori franchise disponibili sulla console di casa Microsoft.

Questa settimana i fan potranno infatti approfittare, tra le tante offerte, di molteplici sconti dedicati ai migliori action adventure e RPG sul mercato.

Per esempio, una delle offerte che vogliamo segnalarvi è dedicata al franchise di Assassin’s Creed: tra queste non possiamo che parlarvi dello sconto dedicati ad Assassin’s Creed Valhalla Complete Edition, che include il gioco base e tutte le sue espansioni al 40% in meno.

Restando in tema di grandi produzioni Ubisoft, vogliamo inoltre sottolineare la disponibilità di sconti dedicati a Far Cry 6 e su altri amati capitoli della serie: il sesto episodio in particolare è disponibile in molteplici edizioni tutte scontate al 50% in meno.

Gli amanti di Guerre Stellari potranno inoltre approfittare di una grandiosa offerta sul Triplo Bundle EA Star Wars, che include in un unico pacchetto Jedi Fallen Order, Battlefront II e Squadrons con un eccezionale 70% di sconto.

L’offerta più vantaggiosa che vogliamo segnalarvi è sicuramente quella dedicata a Saints Row IV, il folle open world di Volition e Deep Silver che oggi potrà essere vostro a soli 3,99€, grazie al taglio di prezzo del 90%.

Come di consueto, potrete consultare voi stessi tutte le offerte nel dettaglio dirigendovi a questo indirizzo, mentre di seguito vi riproporremo i migliori sconti di Xbox Store selezionati da noi:

Vi ricordiamo che tutte le promozioni saranno disponibili fino a martedì 5 aprile, giornata in cui saranno svelati tanti nuovi sconti settimanali di cui poter approfittare.

Nel frattempo, il catalogo di giochi gratis di Xbox Game Pass continua a espandersi sempre maggiormente, come dimostrato dall’annuncio a sorpresa di due nuovi titoli disponibili fin dal day one.

Microsoft ha effettuato investimenti impressionanti per poter garantire un catalogo di tali dimensioni, al punto che avrebbe speso centinaia di migliaia di dollari per coinvolgere molteplici sviluppatori.

Le cifre possono però lievitare maggiormente verso l’alto nel caso di inclusioni di spessore: uno dei giochi gratis più attesi sarebbe stato pagato addirittura fino a 10 milioni di dollari.