Xbox Series X, la nuova patch introduce una feature molto attesa per le TV

Microsoft ha appena annunciato di aver rilasciato un importante aggiornamento per Xbox Series X e Series S, che introduce una feature importante e molto comoda per chiunque sia in possesso di un televisore abbastanza recente.

Grazie alla nuova patch per le console next-gen di casa Microsoft, inclusa dunque anche Xbox Series S (che potete acquistare a un prezzo speciale su Amazon) potrete infatti fare a meno del telecomando del vostro televisore per cambiare facilmente schermata.

La casa di Redmond sta lavorando duramente per introdurre tutte le principali feature richieste dalla community, come dimostrato dall’aggiornamento di marzo, e dopo un lungo periodo di test è arrivato il momento di aggiungere finalmente una delle caratteristiche più comode per i fan.

Gli utenti che hanno partecipato al programma Xbox Insider hanno infatti potuto testare questa feature con largo anticipo rispetto al pubblico principale, ma con il nuovo aggiornamento adesso tutti potranno utilizzare l’apposita funzionalità.

Eden Marie di Xbox ha infatti annunciato che con il nuovo aggiornamento basterà semplicemente premere qualunque pulsante sul vostro controller per cambiare automaticamente la schermata di input del vostro televisore.

Significa che anche se avrete deciso per qualunque motivo di passare a un dispositivo diverso con la vostra Xbox Series X accesa, utilizzando il controller sarete immediatamente in grado di tornare ai vostri giochi senza dover cercare il vostro telecomando.

Hey Xbox! All Series X|S consoles get a feature, starting today, that will switch your TV's input back to your console when you press the Xbox button on your controller. You'll need to have HDMI-CEC turned on and a setup that supports it, but – no more digging for that remote! pic.twitter.com/kCeHB2XRDH

— Eden Marie (@neonepiphany) April 6, 2022