Xbox vi offre nuovi giochi gratis per il fine settimana: c’è un amato anime

Xbox ha rinnovato nuovamente anche per questo fine settimana l’iniziativa «Eventi di giornate di gioco gratuito»: si tratta della promozione che consente ai giocatori di poter provare una selezione di giochi gratis durante il weekend.

Gli Xbox Free Play Days sono accessibili esclusivamente agli utenti abbonati a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate: l’offerta di Microsoft è infatti un bonus che intende premiare la fedeltà dei propri fan.

Una promozione che si aggiunge dunque ai Games With Gold, tramite i quali potete riscattare nuovi giochi gratis che resteranno vostri per sempre.

Nel caso degli Eventi di giornate di gioco gratuito, si tratta invece di prove limitate al solo weekend, ma che rappresentano un’ottima opportunità di poter scaricare e giocare insieme ai propri amici nuovi titoli tutti da scoprire.

Come potete osservare voi stessi nell’immagine promozionale diffusa da Microsoft, i nuovi giochi gratuiti del fine settimana sono Naruto to Boruto Shinobi Striker, Bad North Jotunn Edition e Greak Memories of Azur.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker è il titolo tratto dall’omonimo anime e manga votato all’esperienza multiplayer online, l’unica di questa selezione: in questa produzione potrete creare il vostro ninja o impersonare uno dei più celebri e partecipare in spettacolari battaglie a squadre 4vs4.

Bad North: Jotunn Edition è invece un brutale roguelite tattico in tempo reale, dove i giocatori dovranno difendere il loro regno isolano contro la massiccia invasione dei vichinghi. Sarà importante scegliere e pianificare le battaglie con dovuta attenzione, in quanto ogni comandante sconfitto sarà perso per sempre.

Greak: Memories of Azur è invece un gradevolissimo platform action-adventure, con animazioni disegnate a mano e a scorrimento orizzontale. In questa produzione i giocatori potranno vivere anche una storia intensa, focalizzata sul valore della famiglia anche nei momenti di maggiore difficoltà.

Potete iniziare a scaricare i nuovi giochi gratis del weekend Xbox da adesso: non dovrete fare altro che dirigervi ai seguenti link e avviare il download, dopo esservi assicurati di essere attualmente in possesso di un’iscrizione attiva a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate.

Vi ricordiamo che tutte le prove gratuite saranno disponibili fino a lunedì 7 febbraio: avrete dunque a disposizione tutto il fine settimana per divertirvi senza pensieri.

E se avete ancora voglia di giochi gratis, vi ricordiamo che proprio in queste ore sono stati resi disponibili tre nuovi regali su Xbox Game Pass.

Tra i nuovi giochi offerti in regalo ci sarà anche un’attesa produzione fin dal day one, anche se la sua inclusione ha causato non poche polemiche.