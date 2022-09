Xbox vi offre 4 nuovi giochi gratis per il weekend: c’è un big molto recente

Sono ufficialmente tornate dopo una settimana di assenza le giornate di gioco gratuito di Xbox, l’evento che permette di poter provare gratuitamente alcuni dei più amati titoli selezionati per tutto il fine settimana.

L’iniziativa Free Play Days è riservata esclusivamente agli utenti iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate (che trovate in sconto su Amazon): se siete in possesso di uno degli abbonamenti, da questo momento potrete divertirvi insieme ai vostri amici con 4 nuovi giochi gratis.

Tutti i titoli selezionati sono infatti pensati principalmente per gli amanti del multiplayer, tra i quali c’è anche un big sportivo realizzato da Electronic Arts molto recente, uscito ufficialmente meno di un mese fa.

Come di consueto, l’annuncio ufficiale è arrivato tramite un post pubblicato sul blog ufficiale di Xbox, accompagnato da una nuova immagine promozionale con tutti i dettagli:

I nuovi giochi gratis del fine settimana sono dunque Conan Exiles, Madden NFL 23, Hunt Showdown e Riders Republic: una lista dunque molto variegata, ma adatta a soddisfare i palati di tutti i giocatori.

Conan Exiles è un open world survival ambientato nelle terre di Conan il Barbaro: i giocatori potranno esplorare un enorme mondo sandbox insieme ai propri amici, arrivando perfino a costruire un intero regno per sopravvivere.

Madden NFL 23 ha invece bisogno di poche presentazioni: si tratta dell’ultima simulazione sportiva per gli amanti del football americano, dove potrete costruire la vostra squadra dei sogni o semplicemente dimostrare di essere i migliori al mondo in divertenti partite multiplayer.

Hunt Showdown è invece il celebre titolo multiplayer di Deep Silver che combina elementi PvP e PvE, in cui squadre di cacciatori di taglie dovranno fare del loro meglio per ottenere le ricompense e non essere sconfitti dagli altri giocatori.

Infine, Riders Republic è l’adrenalinico open world sportivo di Ubisoft, dove potrete divertirvi in un immenso parco giochi multiplayer insieme ai vostri sci, snowboard, bici e tute alari: potete iniziare a scaricare i nuovi giochi gratis Xbox del weekend già da adesso, tramite i link che vi proporremo di seguito.

Se siete curiosi di scoprire quali saranno le prossime novità gratuite in arrivo su Game Pass, vi consigliamo di tenere d’occhio il nuovo evento svelato da Xbox, che svelerà anche annunci sul servizio in abbonamento.

Nel frattempo, alcune conferme sono già arrivate proprio nelle scorse ore: non solo è stato infatti ufficializzato un gioco gratis svelato per errore, ma è stato annunciato anche l’arrivo gratis al day one di un’amata serie calcistica.