Xbox Game Pass sta per dire addio ai primi 5 giochi gratis del 2023

Siamo ancora in attesa di scoprire quali sono tutti i giochi gratis previsti per gennaio 2023 su Xbox Game Pass, ma il servizio in abbonamento di casa Microsoft si sta purtroppo preparando a dire addio ai primi titoli dell’anno.

Come gli utenti iscritti ormai sapranno, l’abbonamento per le console Xbox (trovate Series S in sconto su Amazon) è solita avvertire i fan con circa due settimane di anticipo, prima che un gioco possa lasciare ufficialmente il catalogo.

Solitamente l’annuncio arriva direttamente sul blog Xbox ufficiale, insieme alla lista di nuovi giochi gratis, ma al momento non è ancora arrivato alcun post del genere: solo tramite precedenti annunci sappiamo già quali saranno i prossimi titoli in arrivo per tutto il 2023.

In attesa di scoprire dunque la nuova lista completa, TrueAchievements segnala che le app ufficiali di Game Pass hanno già aggiornato il catalogo di giochi in uscita, segnalando che ben 5 omaggi gratuiti lasceranno il servizio dal 15 gennaio 2023.

Di seguito vi riporteremo dunque la lista completa con tutti i giochi gratis in uscita tra meno di due settimane su Xbox Game Pass, come svelate dalle rispettive app ufficiali:

Xbox Game Pass: giochi in uscita a gennaio 2023

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition

Nobody Saves the World

Pupperazzi

The Anacrusis

Windjammers 2

Si tratta di titoli molto interessanti che purtroppo lasceranno il catalogo tra poche giornate: tra questi vogliamo segnalarvi in particolar modo Nobody Saves the World, l’intrigante dungeon crawler di DrinkBox Studios ricco di umorismo. Se siete curiosi di scoprirne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione dedicata.

Il nostro consiglio resta comunque quello di scaricare e provare tutti questi giochi gratis prima che sia troppo tardi, ricordandovi poi che se vorrete farli vostri per sempre potrete approfittare di uno sconto speciale del 20% degli abbonati. Vi aggiorneremo tempestivamente sulle nostre pagine qualora la lista dovesse aggiornarsi nelle prossime ore.

Xbox Game Pass è ormai indubbiamente uno dei maggiori punti di forza per le console di casa Microsoft, ma che permette a diversi sviluppatori indipendenti di emergere. Il caso più rilevante delle ultime settimane è sicuramente High On Life, il folle sparatutto dal creatore di Rick and Morty che è riuscito a battere perfino Minecraft.