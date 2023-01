Il futuro di Xbox Game Studios: tutti i giochi annunciati in lavorazione

Abbiamo visto che il 2022 è stato un anno piuttosto placido sul fronte degli Xbox Game Studios – se escludiamo il dibattito relativo al tentativo di far unire a questi studi anche Activision Blizzard, ancora in corso.

Alcune tra le uscite molto attese dai team di casa Microsoft, come Starfield e Redfall, sono state infatti rinviate al 2023 e attendono ancora una nuova data di lancio. Ecco che così gli scorsi dodici mesi hanno lasciato spazio soprattutto a Obsidian, che ha portato a casa l’interessantissimo Pentiment e ha fatto arrivare sul mercato la versione definitiva di Grounded.

Ma cosa possiamo aspettarci dal futuro dei team? Quali sono i giochi già annunciati dagli Xbox Game Studios che sono attualmente in lavorazione? Facciamo rapidamente il punto.

Vediamo cosa bolle nella pentola degli Xbox Game Studios

Xbox Game Studios: chi sono?

Prima di tutto, facciamo il punto su quali siano i team che sono effettivamente parte degli Xbox Game Studios. Si tratta, essenzialmente, delle software house first party di Microsoft, che sono state messe in piedi dalla compagnia o acquisite – e non di cui semplicemente il gigante di Redmond si occupa di pubblicare i videogiochi sviluppandoli esternamente.

Fatta la precisazione, gli studi comprendono:

343 Industries

World’s Edge

The Coalition

Compulsion Games

Double Fine

The Initiative

InXile

Mojang

Ninja Theory

Obsidian

Playground Games

Rare

Turn 10

Undead Labs

Xbox Game Studios Publishing (e qui rientrano i giochi sviluppati esternamente)

A questi si sommano poi tutti i team di ZeniMax Media, di recente acquisita, che costituiscono il nucleo Bethesda Softworks:

Bethesda Game Studios

Alpha Dog Games

ZeniMax Online

Tango Gameworks

id Software

Arkane Studios

Machine Games

Roundhouse Studios.

Come potete vedere, insomma, la lista è decisamente corposa, se pensiamo che tutti questi team stanno lavorando per portare i loro giochi nell’ecosistema Xbox (e su Game Pass, a cui potete abbonarvi su Instant Gaming).

Ma quali giochi sono stati già rivelati dai team interni?

Starfield è una delle produzioni Xbox più attese

Xbox Game Studios, i giochi già svelati

Vediamo di seguito di fare il punto su quelli che sono i videogiochi già confermati in lavorazione presso i diversi team, citando sia quelli che hanno già un nome che quelli che sono ancora nascosti dietro le quinte, ma che sappiamo esistere.

Senua’s Saga: Hellblade II (Ninja Theory): ha bisogno di poche presentazioni, è l’atteso sequel del peculiare e originale Hellblade, un’avventura in terza persona dalla forte impronta narrativa che affronta a tutto tondo i temi legati alla psiche della protagonista.

(Ninja Theory): ha bisogno di poche presentazioni, è l’atteso sequel del peculiare e originale Hellblade, un’avventura in terza persona dalla forte impronta narrativa che affronta a tutto tondo i temi legati alla psiche della protagonista. Avowed (Obsidian): gioco di ruolo in soggettiva sulla scia di The Elder Scrolls, ambientato nel mondo di Pillars of Eternity.

(Obsidian): gioco di ruolo in soggettiva sulla scia di The Elder Scrolls, ambientato nel mondo di Pillars of Eternity. The Outer Worlds 2 (Obsidian): sequel dell’originale gioco di ruolo simile a Fallout, forte di mondi alieni e una vena dissacrante divertentissima.

(Obsidian): sequel dell’originale gioco di ruolo simile a Fallout, forte di mondi alieni e una vena dissacrante divertentissima. Minecraft Legends (Mojang): strategico d’azione che mescola un’anima à la Dynasty Warriors all’universo di Minecraft.

(Mojang): strategico d’azione che mescola un’anima à la Dynasty Warriors all’universo di Minecraft. Everwild (Rare): sappiamo poco, a parte che dovrebbe essere un survival.

(Rare): sappiamo poco, a parte che dovrebbe essere un survival. Forza Motorsport (Turn 10): arriva nel 2023, sarà la nuova evoluzione next-gen della simulazione racing.

(Turn 10): arriva nel 2023, sarà la nuova evoluzione next-gen della simulazione racing. Perfect Dark (The Initiative): ambiziosa avventura sviluppata insieme a Crystal Dynamics, secondo i proclami dovrebbe imporre nuovi standard negli AAA(A?).

(The Initiative): ambiziosa avventura sviluppata insieme a Crystal Dynamics, secondo i proclami dovrebbe imporre nuovi standard negli AAA(A?). Fable (Playground Games): reboot della celebre serie di giochi di ruolo, su cui c’è silenzio da un bel po’.

(Playground Games): reboot della celebre serie di giochi di ruolo, su cui c’è silenzio da un bel po’. State of Decay 3 (Undead Labs): nuovo episodio della celebre saga survival ad alto tasso di non-morti.

(Undead Labs): nuovo episodio della celebre saga survival ad alto tasso di non-morti. Project Midnight (Compulsion Games): è il nome in codice di un gioco per ora avvolto nel mistero, ma che sappiamo essere in lavorazione. Dovrebbe affondare le radici nel dark fantasy.

(Compulsion Games): è il nome in codice di un gioco per ora avvolto nel mistero, ma che sappiamo essere in lavorazione. Dovrebbe affondare le radici nel dark fantasy. Cobalt (inXile): nome in codice, dovrebbe essere un gioco di ruolo in soggettiva, dagli autori di Wasteland 3.

Sul fronte degli studi di Bethesda Softworks, invece:

Starfield (Bethesda Game Studios): gioco di ruolo spaziale erede di The Elder Scrolls e Fallout, dagli stessi autori. Atteso per la prima metà del 2023.

(Bethesda Game Studios): gioco di ruolo spaziale erede di The Elder Scrolls e Fallout, dagli stessi autori. Atteso per la prima metà del 2023. Redfall (Arkane Studios Austin): sparatutto in soggettiva con venature di multiplayer, ad alto tasso di vampiri. Arriva nel 2023, dagli stessi autori di Prey.

(Arkane Studios Austin): sparatutto in soggettiva con venature di multiplayer, ad alto tasso di vampiri. Arriva nel 2023, dagli stessi autori di Prey. The Elder Scrolls VI (Bethesda Game Studios): l’erede di Skyrim è nei piani ma è lontanissimo e arriverà dopo Starfield.

(Bethesda Game Studios): l’erede di Skyrim è nei piani ma è lontanissimo e arriverà dopo Starfield. Indiana Jones (Machine Games): sappiamo che il team stava lavorando a un gioco di Indiana Jones da prima dell’acquisizione da parte di Microsoft. Vedremo quindi se il progetto sarà gestito, come possibile, come i precedenti Deathloop e Ghostwire Tokyo.

A questi si sommeranno poi progetti di cui ancora non sappiamo ancora nulla: non sappiamo, ad esempio, dettagli sui prossimi giochi di Tango Gameworks a parte il fatto che ci sono diverse idee in ballo (come ci venne detto in un’intervista direttamente con il team) e non solo horror, né sappiamo cosa stia bollendo nella pentola di The Coliation.

Vedremo però come queste release via via si distribuiranno lungo la generazione di Xbox Series X|S, cercando di fare ulteriormente da magnete verso il mondo di Game Pass, che è quello che più di ogni altra cosa Microsoft vuole vendere ai videogiocatori.