Xbox UK coglie la palla al balzo: Xbox Series X non solo la più potente, ma la più retrocompatibile

La retrocompatibilità di PlayStation 5 è senza dubbio uno degli argomenti più chiacchierati di queste ore, dopo che un sito ufficiale di supporto di Ubisoft si è lasciato sfuggire alcuni dettagli – sui quali Sony non si è ancora pronunciata ufficialmente –, salvo poi aggiornare lo stesso portale per rimuoverli.

Samuel Bateman, a capo del marketing per Xbox UK, non ha mancato di cogliere la palla al balzo e, sul suo profilo Twitter, ha voluto ricordare quali sono invece le specifiche di Xbox Series X, ponendo (ovviamente) l’accento sulla retrocompatibilità della console Microsoft.

Nel suo messaggio, Bateman scrive:

Come promemoria, vi ricordo che Xbox Series X arriverà questo mese di novembre non solo come la console più potente, ma anche come quella con più compatibilità. Migliaia di giochi al lancio, giochi da quattro generazioni di Xbox, tutti i giochi retrocompatibili hanno una resa migliore su XSX, alcuni vedranno il loro frame rate *raddoppiato*.

As a reminder, Xbox Series X launches this November as the most powerful but also the most compatible console

🎮Thousands of games at launch

👨‍👩‍👦‍👦Games across 4 generations of Xbox

🔮All back compact games should play better on XSX

📸Some games will have their frame rates *doubled* pic.twitter.com/fwOwH8Znxn

— Samuel Bateman (@samuelofc) August 31, 2020