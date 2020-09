Xbox UK: “vi spieghiamo in un thread-guida lo Smart Delivery”, ed è subito meme

All’alba della generazione che sta per chiudersi ricorderete tutti quel video tagliente pubblicato da Sony, in cui mostrava in pochi secondi come funzionasse l’utilizzo dei giochi usati sulla sua PlayStation 4. La comunicazione che sa scherzare e non prende troppo sul serio quello che è in effetti intrattenimento fa spesso colpo, ed è anche il caso di quanto appena fatto dalla divisione britannica di Xbox.

Sappiamo che Xbox Series X|S godranno di una funzionalità chiamata Smart Delivery, che consentirà di acquistare una sola copia del gioco — ad esempio per i titoli first-party della console – e di giocarci indistintamente sia su Xbox One che su Xbox Series X|S. Così, Xbox UK ha deciso di aprire su Twitter un thread per spiegare, in una serie di cinguettii, come funzionerà lo Smart Delivery.

Xbox Series X e Xbox Series S

E la spiegazione, come potete vedere voi stessi, è presto fatta: «comprate il gioco». Fine della guida, con tanto di meme di Leonardo DiCaprio.

Just buy the game 🎮 pic.twitter.com/Gmdop0tBfM — Xbox UK (@xboxuk) September 24, 2020

Vi ricordiamo che Xbox Series X e Xbox Series S arriveranno sul mercato il prossimo 10 novembre, con i pre-order che sono già in corso e che stanno andando bene – al punto che hanno fatto cadere diversi rivenditori negli Stati Uniti. La prima ha un costo di listino di 499,99€ ed è quella tecnicamente più potente, la seconda ha un costo di listino di 299,99€, con caratteristiche riadattate ma la stessa CPU della sorella maggiore (oltre che un SSD, sebbene di 512 GB anziché 1 TB). Series S è inoltre solo digitale, essendo priva di un lettore Blu-Ray.

In queste ore si sta chiacchierando delle due piattaforme anche perché è stato svelato il prezzo delle schede di memoria aggiuntive Seagate – che potrebbe essere proibitivo per alcune tasche, come avevamo riflettuto in un video qualche giorno fa.