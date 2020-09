Xbox Series X|S, la scheda di memoria costerà quasi quanto Series S

Uno degli accessori potenzialmente più interessanti per le prossime Xbox Series X e Xbox Series S è indubbiamente l’espansione di memoria da 1TB, prodotta da Seagate. che dovrebbe essere veloce quanto l’SSD NVMe interno. Indubbiamente, date le caratteristiche tecniche il suo costo non potrà che essere elevato.

Infatti, la nota catena americana Best Buy ha aperto i preorder alla modica cifra di 219,99$. Ricordiamo che si tratta una soluzione proprietaria e, per ora, solo Seagate è stata indicata come produttrice, sebbene non sia escluso che altre si possano aggiungano in futuro, portando eventualmente ad una diminuzione di prezzo dell’accessorio.

Ricordiamo che, mentre Xbox Series X è equipaggiata con un SSD interno da 1TB, Xbox Series S possiede solo 512GB e quindi un modulo di espansione esterno è decisamente consigliato per non dover continuamente cancellare e riscaricare i giochi – che avranno decisamente dimensioni generose.

Sony, dal canto suo, permetterà ai giocatori di cambiare l’SSD NVMe di Playstation 5, anche se la scelta sarà ristretta a determinati modelli basati sull’interfaccia PCI Express 4.0 per non compromettere le prestazioni dei videogiochi.

