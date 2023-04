Xbox, tra le galassie di Starfield spunta un controller speciale

Xbox ha di che vantarsi dell’esclusività di Starfield ovviamente, e potrà farlo ulteriormente con il nuovo controller che è spuntato dal nulla.

Non è ovviamente il primo controller speciale che viene prodotto per la console, anzi, perché come potete vedere su Amazon ce ne sono molte.

Di recente ne è stato lanciato uno, l’ennesimo, dedicato ai veri appassionati di Xbox per via del suo colore particolare.

E mentre era già stato lanciato un controller Xbox perfetto per giocare a Starfield, visto che ricorda un pezzo di materia stellare trasformato in controller, ora potrebbe arrivare realmente quello ufficiale.

Il controller è stato condiviso da Resetera e, sebbene non sia stato confermato in nessun modo, dalle immagini sembra troppo ben fatto per essere fasullo.

Certo, giusto poco tempo fa abbiamo dovuto assistere anche ad un leak apparentemente reale fatto con una IA quindi, va detto, siamo in un periodo in cui tutto può accadere.

Ma, come potete vedere dalle foto qui sopra, ci sono decisamente troppi dettagli per essere un elaborato fake.

Dalle grafiche alle scritte piazzate anche in posti che, solitamente, solo i designer professionisti pensano di corredare come il vano batterie sul retro, ad esempio.

Queste immagini non hanno purtroppo un collegamento a qualche tipo di negozio o altro, perciò potrebbero essere state trafugate da un futuro evento in cui sarebbe stato annunciato magari.

Per altro, insieme alla data di uscita ufficiale, Starfield avrà anche un suo evento dedicato in cui a questo punto è lecito aspettarsi la conferma o meno di questo controller.

Nel frattempo Xbox ha anche depositato un brevetto per un controller che viene dal futuro, con delle feature davvero particolari per un gamepad.

Parlando di videogiochi, Xbox Game Pass ha confermato purtroppo l’addio a ben 9 giochi ad aprile, tra cui anche una delle sue esclusive più importanti.