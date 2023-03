Xbox lancia il nuovo controller per i suoi fan storici più affezionati

Se c’è un colore che i giocatori amanti di Xbox ben riconoscono e a cui sono particolarmente affezionati, quelli è indubbiamente il… verde Xbox, appunto. Il marchio gaming di casa Microsoft è da sempre associato al verde, dopotutto – motivo per cui il gigante di Redmond è piuttosto sicuro che il nuovo controller Velocity Green piacerà particolarmente ai suoi fan più affezionati.

Nel corso della giornata odierna, infatti, la compagnia ha fatto sapere che ai precedenti colori come Shock Blue, Pulse Red, Electric Volt (la trovate su Amazon) e Deep Pink si aggiunge oggi anche questa nuova colorazione, che propone un corpo in vivace colore verde – compresi i pulsanti e gli stick analogici.

Il nuovo colore del controller Xbox, come sempre compatibile con console e PC

A fare da contrasto sono solo i tasti funzione (comunque verde, ma su campo nero) e il d-pad, mentre il retro del controller è dominato da una elegante livrea bianca e i grilletti sono neri. Il risultato, come potete vedere voi stessi, è molto gradevole da vedere e richiama proprio i toni classici di Xbox.

Per il resto, il controller mantiene ovviamente le caratteristiche delle altre colorazioni, come ben spiegato da Microsoft sul suo blog ufficiale, dove leggiamo:

«I vantaggi del controller wireless Velocity Green vanno ben oltre l’estetica: questa generazione di controller Xbox è ricca di funzioni che aggiungo valore al gameplay, tra queste troviamo, per esempio, l’impugnatura antiscivolo dei grilletti, dei pulsanti sul retro e della custodia posteriore per un maggiore controllo. Il D-pad ibrido fornisce input precisi e familiari, mentre la durata della batteria fino a 40 ore consente di giocare ininterrottamente per lunghi periodi di tempo, rendendo le sessioni di gioco più soddisfacenti».

Ad associarsi al controller è anche il lancio della colorazione Velocity Green per la base di ricarica Razer, che potete quindi abbinare se siete davvero dei fan insanabili del verde.

Il controller è disponibile da oggi sul mercato, al prezzo di listino consigliato di 59,99 euro. Come di consueto, potrete utilizzarlo per giocare su console Xbox e su PC, sia in bluetooth che tramite cavo USB.