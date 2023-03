Starfield ha una data di uscita ufficiale, finalmente!

Dopo una lunga attesa, finalmente è ufficiale: Starfield uscirà il 6 settembre 2023, mentre lo Starfield Direct si terrà l’11 giugno prossimo, in prossimità dell’E3 2023.

Il titolo, in arrivo anche su Xbox Game Pass, ci darà modo di esplorare un numero realmente sorprendente di pianeti abitati.

Dopo alcune notizie decisamente poco incoraggianti che avevano lasciato intendere che il gioco avrebbe in qualche modo potuto essere posticipato, ne sono arrivate altre decisamente ufficiali.

In un video di annuncio (via VGC), Bethesda ha confermato che il gioco, la cui uscita era inizialmente prevista per la prima metà di quest’anno, verrà ora lanciato solo a settembre.

Ma non solo: il Direct su Starfield si terrà l’11 giugno prossimo, con Microsoft che ha anche confermato che l’Xbox Game Showcase si terrà sempre domenica, subito prima dello show dedicato al big Bethesda.

«Ciao a tutti, da parte mia e di tutti qui in Bethesda, siamo così entusiasti di dirvi finalmente quando Starfield uscirà quest’anno», ha dichiarato Todd Howard come parte del video di annuncio che trovate in apertura di notizia.

«Abbiamo riversato tutto noi stessi in questo gioco e persino io sono sorpreso di quanto grande abbiamo reso il tutto». Howard ha anche fatto riferimento allo Starfield Direct, che si terrà a giugno, durante quella che tradizionalmente viene considerata la settimana dell’E3.

«Anche questo giugno vi porteremo all’interno dei nostri studi per immergervi nel gioco durante il nostro Starfield Direct. C’è così tanto che dobbiamo ancora mostrarvi».

L’uscita di Starfield era originariamente prevista per l’11 novembre 2022, ma nel maggio dello stesso anno il gioco è stato posticipato al 2023.

Una voce sulla pagina di supporto ufficiale di Bethesda aveva fatto notare che il gioco era previsto per la prima metà del 2023, il che significa che questo spostamento a settembre costituisce di fatto un rinvio.

Da alcuni giorni ricordiamo che è stata ufficializzata anche la data di uscita di Redfall, fissata per il prossimo mese di maggio, altro titolo Bethesda di una certa importanza.

Nell’attesa di saperne di più, un appassionato ha dato vita a un concept di una vera e propria Xbox Series X brandizzata Starfield, davvero unica nel suo genere.

Per concludere, se volete sapere tutto ciò che è stato rivelato sul titolo Bethesda nel corso dei mesi, potete sempre recuperare il nostro ricco recap, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.