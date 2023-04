Xbox Game Pass, confermato l’addio di 8 giochi gratis ad aprile: ci sono big

In attesa del consueto update sul blog ufficiale che aggiorni ufficialmente tutti i fan sui nuovi giochi gratis in arrivo, le app di Xbox Game Pass si sono già aggiornate nelle scorse ore con l’elenco completo di tutti i titoli in uscita nelle prossime settimane.

La lista si è dunque allungata a ben 8 giochi gratuiti pronti a dirci addio, divisi tra console Xbox e PC, che presto non saranno più giocabili senza costi aggiuntivi dagli utenti iscritti al servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon): tra questi ci sono anche diversi big da non lasciarvi scappare.

Vi avevamo già anticipato che The Long Dark aveva annunciato il suo addio dal 16 aprile — giornata che dovrebbe dunque essere stata scelta per il nuovo refresh del catalogo — ma nelle scorse giornate era emersa un’ulteriore rimozione a sorpresa, riguardante un’apprezzata esclusiva Xbox.

Anche l’addio di Quantum Break è stato infatti confermato: se si fosse trattato di un errore, la casa di Redmond avrebbe infatti rimosso l’esclusiva sviluppata da Remedy dalla lista di giochi in uscita, piuttosto che allungarla ulteriormente con altri titoli.

Anche Life is Strange True Colors lascerà presto Xbox Game Pass.

Non è chiaro come mai Quantum Break stia venendo rimosso da Xbox Game Pass, dato che si tratta di una IP di proprietà degli Xbox Game Studios, ma è possibile che siano emersi problemi legati a licenze o per i diritti di immagine di attori presenti nel gioco, magari legati alle sezioni delle serie TV tra i diversi atti.

In ogni caso, non si tratta dell’unico big in uscita: tra i diversi giochi riportati in uscita vogliamo infatti segnalare soprattutto Life is Strange True Colors, l’ultimo capitolo del franchise che sulle nostre pagine abbiamo premiato con una importante valutazione di 9.5/10.

Di seguito vi riporteremo dunque la lista completa di giochi gratis in uscita da questo mese, presumibilmente dal 16 aprile: vi consigliamo di consultarli con attenzione e provarli prima che sia troppo tardi (via Pure Xbox).

Life is Strange: True Colors | Console, PC

| Console, PC Moonglow Bay | Console, PC

| Console, PC Panzer Corps 2 | PC

| PC Quantum Break | Console

| Console The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos | Console, PC

| Console, PC The Long Dark | Console, PC

| Console, PC The Riftbreaker | Console, PC

| Console, PC Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction | Console, PC

Non possiamo che lasciarvi al download di queste perle prima della loro effettiva rimozione dal servizio: vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine se dovessero emergere ulteriori novità su Xbox Game Pass, o eventuali chiarimenti sulle motivazioni dietro la rimozione di titoli come Quantum Break.