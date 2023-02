Starfield, spunta un leak troppo bello per essere vero

E infatti è falso, perché il presunto screenshot del nuovo trailer di Starfield è stato creato con Midjourney, l‘intelligenza artificiale in grado di sviluppare immagini da zero con un prompt.

Il titolo, in arrivo anche su Xbox Game Pass (il servizio in abbonamento che trovate su Amazon al miglior prezzo), è uno degli assi nella manica di Xbox e dell’abbonamento.

Di conseguenza è molto atteso, e il fatto che non si sappia nulla del misterioso evento ad esso dedicato non aiuta a placare l’hype.

E manca anche la data ufficiale, anche quella spesso vittima di leak e indiscrezioni varie ed eventuali da mesi e mesi ormai.

In queste ore era emerso anche un leak che avrebbe anticipato l’anteprima del trailer di lancio di Starfield.

Un leak rilanciato da alcuni insider e giornalisti ma che, però, si è rivelato rapidamente un falso creato con Midjourney.

Bisogna dire che l’immagine creata ad hoc è stata fatta per essere molto credibile, per somigliare in particolare alla classica foto sfocata fatta allo schermo di soppiatto.

Inoltre, il personaggio ritratto somiglia effettivamente ad uno dei personaggi comparsi nel reveal trailer di Starfield dello scorso anno.

Sembrava il piano perfetto insomma, almeno finché qualcuno non ha svelato l’arcano su Reddit (lo stesso luogo da dove è partito il leak tra l’altro):

Come potete vedere dal confronto qui sopra, il lavoro fatto è sicuramente encomiabile nel voler rendere credibile il leak.

L’utente che ha elaborato l’immagine è Jessyplayford, o almeno è questo nick che viene accreditato per la creazione dell’immagine falsa.

Le intelligenze artificiali continuano ad insidarsi nel mondo dei videogiochi quindi, stavolta anche nella fase preliminare all’uscita addirittura creando dei leak falsi ma estremamente credibili.

E siamo destinati a vederle molto di più perché, come ci ha raccontato uno sviluppatore in una nostra intervista, in realtà è da anni che le intelligenze artificiali stanno aiutando a creare i videogiochi.