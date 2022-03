Xbox Store, sconti fino al 95%: ci sono gli open world più amati

Gli appassionati delle console di casa Microsoft potranno ancora una volta approfittare dei nuovi sconti settimanali di Xbox Store, grazie ai quali sarà possibile acquistare i titoli più amati a prezzi imperdibili.

Oltre alle consuete Promozioni Gold, ovvero sconti esclusivi riservati agli utenti iscritti a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate, i giocatori potranno infatti consultare svariate offerte su tantissimi dei giochi più amati, con la possibilità di risparmiare fino al 95% sui prezzi finali.

Tra le tante offerte settimanali segnaliamo gli interessanti sconti sugli open world più amati, con sconti riguardanti in particolar modo le migliori produzioni Ubisoft e Rockstar Games.

Ad esempio, potrete acquistare con un generoso 70% di sconto l’Assassin’s Creed Mythology Pack, che include in un’unica soluzione la trilogia composta da Origins, Odyssey e Valhalla, gli ultimi amatissimi capitoli della serie.

Rimanendo in casa Ubisoft, vogliamo segnalarvi anche il Far Cry Anthology Bundle, che include i capitoli da Far Cry 3 fino al sesto episodio, e Watch Dogs Legion, disponibili rispettivamente al 67% e al 70% di sconto.

Segnaliamo inoltre gli sconti di Rockstar Games sui capitoli di Grand Theft Auto e Red Dead Redemption, disponibili con sconti fino al 67%; ci sono tantissimi altri open world in offerta, tra i quali citiamo, solo per fare alcuni nomi, Monster Hunter World Iceborne, No Man’s Sky, L’Ombra di Mordor e Halo Infinite.

Naturalmente sono disponibili tantissime altre produzioni in offerta: non solo potrete risparmiare cifre incredibili sui migliori giochi EA, come FIFA 22 e Battlefield 2042, ma sarete in grado di approfittare dello sconto del 95% su XCOM 2 Collection, grazie alle Promozioni Gold in esclusiva per Game Pass Ultimate e Xbox Live Gold.

Di seguito vi riepilogheremo le migliori offerte settimanali di Xbox Store che abbiamo selezionato per voi: se non volete perdervi nemmeno uno sconto, potete trovare la lista completa al seguente indirizzo.

Vi ricordiamo inoltre che fra pochi giorni saranno disponibili 4 nuovi giochi gratis su Xbox Game Pass: è in arrivo anche una grande produzione Marvel.

Il 15 marzo bisognerà però salutare per sempre altri 4 giochi dal catalogo, tra i quali c’è anche un capolavoro action RPG pubblicato da Square Enix.

In ogni caso, segnaliamo che gli unici utenti che non potranno approfittare di queste promozioni saranno i giocatori residenti in Russia: Microsoft ha deciso di bloccare la vendita dei suoi servizi a causa della guerra in Ucraina.