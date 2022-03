Xbox Store, sconti fino al 95%: Assassin’s Creed e giochi a meno di 3 euro

Xbox Store ha appena rinnovato il proprio catalogo di offerte settimanali, proponendo come ogni martedì tantissimi sconti interessanti per i giocatori della console di casa Microsoft.

Oltre alle immancabili Promozioni Gold, gli sconti esclusivi riservati agli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate, tutti i giocatori potranno approfittare di sconti sui franchise più amati dai giocatori.

I Deals With Gold sono però solo una delle tante promozioni riservate: non possiamo infatti non segnalare i giochi gratis di Games With Gold, che proprio oggi propongono due nuovi regali da scaricare.

Xbox Store ha deciso di proporre offerte su molteplici saghe particolarmente amate, tra le quali spicca certamente Assassin’s Creed: solo per questa settimana potrete acquistare in offerta tutti i capitoli della serie.

Non possiamo infatti non segnalare Assassin’s Creed Valhalla Ragnarok Edition, che include il gioco base e la nuovissima espansione L’Alba del Ragnarok all’imperdibile cifra di 59.99€, grazie allo sconto del 40%.

Ricordandovi che potrete acquistare tutti i capitoli più celebri a prezzo ridotto, segnaliamo anche lo sconto su Assassin’s Creed The Ezio Collection, l’amata trilogia disponibile con un imperdibile 70% di sconto.

Potrete inoltre approfittare di sconti sui migliori giochi pubblicati da EA, tra i quali non possiamo che segnalare il gioco dell’anno It Takes Two, FIFA 22 e Battlefield 2042: se vorrete approfittare di sconti del 90% potrete anche acquistare The Sims 4 e Anthem a prezzi imbattibili.

L’offerta più vantaggiosa in assoluto è senza dubbio quella che riguarda XCOM 2, disponibile a un incredibile 95% di sconto: significa che l’amato strategico può essere vostro a soli 2.49€.

I giochi in offerta su Xbox Store sono davvero tanti, motivo per il quale abbiamo deciso di proporvi una nostra selezione dei migliori sconti: potete però consultarli tutti nel dettaglio al seguente indirizzo.

Tutte le offerte termineranno ufficialmente martedì 8 marzo, giornata nella quale Xbox Store svelerà i nuovi sconti settimanali che vi segnaleremo prontamente sulle nostre pagine.

Segnaliamo inoltre che siete ancora in tempo per riscattare un amatissimo classico gratis su Xbox: si tratta di uno degli sparatutto a scorrimento più amati di sempre.

Nelle scorse ore è anche arrivato un annuncio a sorpresa: un cult sarà disponibile gratis su Xbox Game Pass a partire dal day one.