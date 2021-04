Xbox Store, sconti fino al 90% su giochi Series X: c’è Black Ops Cold War

Sono disponibili da oggi le nuove Promozioni Gold della settimana sull’Xbox Store: tanti giochi appartenenti al catalogo Xbox Series X|S e Xbox One possono essere acquistati ad un prezzo speciale da parte degli abbonati al servizio Live Gold, con sconti fino al 90%.

La scorsa settimana tra i tanti giochi scontati era presente anche GTA V, ma anche in quella attuale non mancano ottime promozioni di cui approfittare il prima possibile.

Tra le offerte di punta di questa settimana è doveroso segnalare quella relativa a Call of Duty: Black Ops Cold War, scontato del 30% nell’edizione Cross-Gen, che include sia la versione Xbox One che quella per Series X e S.

Sottolineiamo anche la presenza della Gold Edition di Immortals Fenyx Rising, scontato del 35% e che include, oltre ovviamente al gioco base, anche il season pass.

In occasione dell’imminente uscita di Village, vogliamo segnalare anche le svendite su tutto il franchise survival horror di Capcom, tra cui Resident Evil 7 che per l’occasione è disponibile a meno di 10€.

Sono disponibili le nuove Promozioni Gold per Xbox Series X.

Di seguito vi proponiamo una nostra piccola selezione delle tante offerte disponibili sull’Xbox Store per questa settimana:

Potete consultare voi stessi la lista completa con tutti i giochi in promozione cliccando qui o semplicemente collegandovi dalla vostra Xbox nel negozio ufficiale.

Come al solito le offerte dureranno una settimana e si concluderanno dunque il 27 aprile: vi suggeriamo di controllare attentamente tutti i giochi in offerta e di non farvi sfuggire queste occasioni.

Si tratta dunque di uno dei tanti bonus riservati agli abbonati Gold, che si unisce ai giochi gratuiti disponibili ogni fine settimana: lo scorso weekend è stato possibile giocare senza costi aggiuntivi Kingdom Two Crowns.

Vi ricordiamo che l’abbonamento è incluso all’interno di Xbox Game Pass Ultimate, attraverso il quale non avrete accesso solamente ad un immenso catalogo di giochi da molteplici dispositivi, ma offre tanti benefit aggiuntivi.

Se siete curiosi di saperne di più su Xbox Game Pass e di tutte le differenze tra i vari abbonamenti, vi lasciamo alla nostra guida dedicata.