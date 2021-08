Xbox Store, sconti fino al 90%: c’è un’amata saga sparatutto

Xbox Store ha appena rinnovato, come ogni martedì, le offerte settimanali sul suo catalogo, proponendo grandi sconti fino al 90% su tantissimi titoli.

Alcune offerte della settimana fanno parte delle Promozioni Gold, un’iniziativa che offre sconti esclusivi per tutti gli utenti in possesso di un’iscrizione attiva a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate.

Le attuali promozioni aiuteranno ad ingannare l’attesa per l’evento Gamescom di Xbox, previsto per oggi e che si concentrerà su titoli già annunciati.

Microsoft ha infatti già avuto modo di chiarire che, nonostante si tratti di un evento particolarmente lungo, non saranno presenti nuovi annunci: saranno invece mostrati nel dettaglio aggiornamenti su giochi già presentati.

Tra le tante promozioni disponibili questa settimana, segnaliamo i tanti sconti dedicati al franchise Battlefield, l’amata saga sparatutto in prima persona di EA e Dice.

In preparazione dell’imminente arrivo del prossimo capitolo della serie, i fan potranno risparmiare fino all’85% su Battlefield 1 Revolution, Battlefield 4 Premium Edition e Battlefield V, quest’ultimo in offerta sia nell’edizione Definitive che Standard.

Questa settimana gli utenti avranno anche la possibilità di risparmiare cifre importanti su tantissime produzioni indipendenti: tra le offerte più vantaggiose segnaliamo quella su Ken Follett – I Pilastri della Terra, l’adattamento videoludico dell’omonimo romanzo best-seller e disponibile al 90% di sconto.

Le Promozioni Gold di questa settimana, disponibili per chiunque sia iscritto a Live Gold o Game Pass Ultimate, sono altrettanto varie, ma questa volta i giocatori potranno risparmiare prevalentemente su molti adattamenti videoludici di popolari anime: per esempio, Dragon Ball Z Kakarot Ultimate Edition è disponibile al 50% di sconto.

Di seguito vi riepilogheremo una nostra piccola selezione delle tante offerte attualmente disponibili su Xbox Store:

Potrete consultare tutte le offerte disponibili cliccando qui, così da non perdere nemmeno uno sconto disponibile: vi ricordiamo che tutte le promozioni attualmente in corso termineranno martedì 31 agosto, giornata in cui arriveranno nuovi sconti.

La console next-gen di Microsoft ha ricevuto recentemente un aggiornamento: l’ultimo update è servito a risolvere un fastidioso problema.

Nel frattempo, gli utenti Xbox sembra che potranno accedere prima del previsto a tre esclusive, che sarebbero già in uno stato giocabile.

L’ultima esclusiva Xbox però è già disponibile anche su Game Pass: Hideo Kojima l’ha recensita fornendo una sua analisi dettagliata.