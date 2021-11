Xbox Store e Black Friday: i migliori giochi in sconto a meno di 20€ e a meno di 10€

Il Black Friday ha permesso ai giocatori di tutto il mondo e su ogni console di poter usufruire di incredibili promozioni sui migliori titoli: non poteva dunque mancare all’appuntamento Xbox Store, che ha offerto tantissimi sconti davvero interessanti.

Per questo motivo, abbiamo deciso di andare a scovare quelli che riteniamo essere i migliori giochi a meno di 20€ e a meno di 10€ disponibili sul negozio: ricordiamo che non sarà necessario essere abbonati a Xbox Game Pass Ultimate per poter usufruire di queste occasioni.

Avevamo infatti già avuto modo di segnalare quelle che ritenevamo essere le migliori promozioni del Black Friday di Xbox Store: questa volta ci concentreremo invece sulle perle disponibili a basso prezzo, con tanti titoli imperdibili.

Vediamo, quindi, quali sono le migliori offerte da non perdere sullo store ufficiale Xbox per arricchire la vostra libreria di giochi spendendo meno di 20 euro e meno di 10 euro.

Migliori giochi a meno di 20 euro su Xbox Store

Tra i giochi presenti a meno di 20 euro ci sono alcuni dei migliori giochi della scorsa generazione: impossibile infatti non citare la campagna di Red Dead Redemption 2, particolarmente apprezzata dai fan delle ambientazioni western. Rimanendo a tema Rockstar Games, non si può inoltre non segnalare GTA V Premium Edition, disponibile all’imperdibile prezzo di 14,99€.

Vale inoltre la pena di segnalare la presenza di Halo The Master Chief Collection: disponibile anche su Xbox Game Pass, questa imperdibile raccolta vi permetterà di scoprire le origini della saga, da Halo Reach e il primo capitolo fino ad arrivare a Halo 4.

Molto interessanti anche le offerte dedicate a Batman Arkham Knight, che potrà essere vostro a meno di 14 euro, e su Resident Evil 2, l’amatissimo remake del classico survival horror di Capcom, acquistabile a una cifra di poco inferiore a 16 euro. Potrete inoltre riscoprire Assassin’s Creed Odyssey e Origins, predecessori del bestseller Valhalla.

Di seguito troverete dunque tutti i giochi a meno di 20 euro scontati da Xbox Store per il Black Friday che ci sentiamo di volervi segnalare:

Migliori giochi a meno di 10 euro su Xbox Store

Se cercate invece i migliori giochi più economici e a meno di 10 euro, vi suggeriamo senza ulteriori indugi di acquistare The Witcher 3 GOTY, l’edizione completa di uno degli open world più amati di sempre: il capolavoro CD Projekt e tutti i suoi contenuti potranno infatti essere vostri all’imperdibile cifra di 5,99€.

Vale inoltre la pena di sottolineare la presenza di BioShock The Collection, la raccolta che include tutti i capitoli dell’amata saga: potrete visitare la mitica Rapture e Columbia a soli 9,99€ con tre bellissimi giochi.

Tra le tante perle che potrete trovare a meno di 10 euro segnaliamo inoltre il capitolo finale della saga stealth di Hideo Kojima: Metal Gear Solid V The Definitive Experience potrà essere vostro a soli 9,89€.

Di seguito troverete dunque tutti i migliori giochi a meno di 10 euro disponibili su Xbox Store per il Black Friday:

Naturalmente, questi sono soltanto alcuni dei tanti titoli disponibili in offerta: nel caso abbiate trovato altri sconti interessanti di Xbox Store da segnalare, sentitevi liberi di segnalarli nei commenti!