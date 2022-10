Qualcuno stava vendendo un gioco fake su Xbox Store per 60 dollari

Se siete videogiocatori da molto tempo, saprete benissimo che di tanto in tanto escono fuori giochi clone di grandi classici, pensati per raggranellare qualche soldo alle spalle dei ben più meritevoli titoli originali.

Alcune persone sono state recentemente ingannate nell’acquisto di quello che pensavano fosse l’ultimo titolo della serie NBA 2K attraverso l’Xbox Store (che trovate anche su Amazon) palesando grande disappunto.

Basti pensare a quel gioco per mobile che tempo fa aveva “leggermente” preso ispirazione da God of War, specie per quanto riguarda la key art ufficiale.

Ora, però, la cosa appare ben più seria: visto che parliamo di un big come NBA 2K23, clonato – se così possiamo dire – quasi senza ritegno.

Lanciato nel corso dell’estate scorsa, l’ultimo simulatore di basket è stato infatti “sfruttato” per tentare di ingannare in maniera piuttosto grossolana alcuni giocatori piuttosto disattenti.

Nbasketball 23, gioco decisamente non affiliato all’NBA, utilizzava infatti lo stesso stile e gli stessi artwork di NBA 2K23, oltre ad essere venduto al prezzo di 59,99 dollari.

A quanto pare, nonostante il palese inganno di questo gioco fake, sembra che purtroppo qualche utente incauto sia suo malgrado finito nel tranello con tutte le scarpe.

Yo this is bugged out someone created a game with @NBA2K photo and selling it… @Xbox y’all need to take this out the store @Beluba @Ronnie2K pic.twitter.com/Mw4EYgHsO7 — Hu (@hugarden2k) October 23, 2022

Almeno due persone hanno infatti comprato Nbasketball 23 pensando che fosse NBA 2K23: uno di questi ha minacciato nei commenti di fare causa ai creatori del titolo dopo essere stato ingannato, mentre l’altro si è chiesto perché i giocatori sul campo si limitino a correre intorno alla palla (a quanto pare l’utente in questione non sembra essersi accorto della truffa).

La buona notizia per tutti i fan del vero NBA 2K è che, anche se il clone appare ancora nella barra di ricerca quando si digita il suo nome, la pagina del titolo sembra essere stata rimossa.

Restando in tema, tempo fa vi abbiamo segnalato un banner pubblicitario di ROK, un popolare videogioco mobile che in realtà non ha niente a che vedere con The Witcher.