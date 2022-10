Fallout 4 torna, gratis, su PS5, Xbox Series X/S e PC

Fallout 4 ha sicuramente un posto speciale nel cuore dei fan, tanto che – in attesa di Fallout 5 – è ora il momento dell’aggiornamento next-gen ufficiale, gratis.

Senza nulla togliere al giochi differenti come Fallout 76 (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto basso), il quarto episodio della serie è ancora molto amato.

Quindi, mentre alcuni fan si sono di recente dilettati a ricreare una sorta di remastered next-gen di Fallout 4, è ora il turno dell’update ufficiale gratuito.

Come riportato anche da VGC, Fallout 4 riceverà abbastanza presto un aggiornamento gratuito per PS5, Xbox Series X/S e piattaforma PC.

Bethesda ha infatti da poco annunciato che tra pochi mesi sarà pubblicato un update gratuito next-gen per PS5, PC e Xbox Series X|S di Fallout 4.

Al momento in cui scriviamo, il periodo di uscita è per ora fissato a un generico 2023, sebbene il tutto potrebbe vedere la luce entro la prima metà dell’anno.

L’aggiornamento includerà una serie di nuove funzionalità per migliorare le prestazioni, tra cui funzioni della modalità performance per un frame rate elevato, funzioni di qualità per un gameplay a risoluzione 4K, correzioni di bug e persino contenuti bonus del Creation Club.

Fallout 4 è stato migliorato per Xbox One X la scorsa generazione, con un update che ha permesso al gioco di funzionare a 4K e 30 fotogrammi al secondo.

Xbox Series X/S è in grado di eseguire il gioco con l’impostazione “FPS boost” attivata, ma se da un lato aumenta il frame rate a 60 fps, dall’altro, secondo quanto riferito, riduce la risoluzione a 1080p.

Si spera che l’ormai prossimo aggiornamento permetta di giocare sia con la risoluzione specifica che con la frequenza dei fotogrammi migliorata.

È stato inoltre annunciato un bundle per il 25° anniversario di Fallout per Fallout 76, che include un ritratto del Vault Boy, una Shooting Target Suite e la skin per l’azione a leva Lincloln’s Repeater.

Il 25th Anniversary Bundle può essere richiesto dal 27 ottobre al 27 dicembre come premio per i membri di Xbox Game Pass Ultimate, o dal 2 novembre al 2 febbraio per gli abbonati ad Amazon Prime Gaming.

Restando in tema, DigitalDreams ha da poco condiviso un video che mostra Fallout 4 con oltre 300 mod e Reshade Ray Tracing, per un risultato realmente sorprendente.

Ma non solo: qualcuno si è anche dilettato a utilizzare l’Unreal Engine 5 per dare vita a un concept trailer di Fallout 5.