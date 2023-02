Xbox Store, arrivano i nuovi sconti settimanali fino al 90%: ecco i migliori

Sono tornati anche questo martedì gli immancabili nuovi sconti settimanali di Xbox Store: da questo momento tutti gli utenti su console potranno dunque scoprire tante imperdibili offerte su grandi produzioni e perle nascoste.

I nuovi saldi dedicati ai giocatori su console (trovate Xbox Series X in bundle con Forza Horizon 5 su Amazon) permetteranno di acquistare nuovi prodotti in sconto fino al 90%: non solo con il rinnovo delle esclusive Promozioni Gold, ma anche con tante offerte disponibili per tutti gli utenti.

Insieme al ritorno degli sconti dedicati al publisher 2K, molti dei quali vi avevamo già segnalato la scorsa settimana, tra i nuovi affari a tempo limitato è possibile scoprire offerte dedicate ad alcuni dei migliori publisher sul mercato, tra cui segnaliamo Activision Blizzard, Devolver Digital e Ubisoft.

Un esempio che vogliamo segnalarvi è sicuramente il recente Call of Duty Modern Warfare II, costantemente tra i titoli più giocati e venduti degli ultimi mesi e che oggi potrà essere vostro con il 25% in meno, grazie al bundle Cross-gen in offerta.

Se parliamo di Ubisoft, non possiamo poi non menzionare almeno Assassin’s Creed Valhalla: potete acquistare la Ragnarok Edition al 65% di sconto o, in alternativa, approfittare di un bundle dell’edizione base con Watch Dogs Legion o Immortals Fenyx Rising per risparmiare addirittura il 75%.

Naturalmente sono disponibili anche numerose produzioni indipendenti tra gli sconti settimanali: una delle promozioni più generose che vogliamo segnalarvi è dedicata a City of Brass, un intrigante action-adventure in prima persona da ex sviluppatori di BioShock e che oggi potrà essere vostra al 90% in meno.

Le offerte disponibili sono davvero numerose, motivo per il quale vi consigliamo di consultare voi stessi l’elenco completo al seguente indirizzo. Per aiutarvi nella vostra scelta, di seguito troverete invece una nostra personale selezione con le migliori offerte settimanali di Xbox Store.

Assassin’s Creed Valhalla Ragnarok Edition — Sconto del 65%

— Sconto del 65% Call of Duty: Modern Warfare II Cross-Gen — Sconto del 25%

— Sconto del 25% Castle Crashers Remastered — Sconto del 50%

— Sconto del 50% City of Brass — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Crash Team Racing Nitro-Fueled Nitros Oxide Edition — Sconto del 65%

— Sconto del 65% Cult of the Lamb — Sconto del 25%

— Sconto del 25% Death’s Door — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Diablo Prime Evil Collection — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Far Cry 6 Game of the Year Edition — Sconto del 65%

— Sconto del 65% Grand Theft Auto V (Xbox Series X|S) — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Hotline Miami Collection — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Return to Monkey Island — Sconto del 25%

— Sconto del 25% Streets of Rage 4 — Sconto del 50%

— Sconto del 50% The Messenger — Sconto del 60%

— Sconto del 60% The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition — Sconto del 40%

Cogliamo l’occasione per ricordarvi anche che già da questo momento potete scaricare un nuovo gioco gratis su Xbox Game Pass: pur trattandosi di un regalo disponibile da San Valentino, forse non si tratta esattamente del titolo adatto per gli innamorati.

Restiamo in attesa di scoprire quali saranno i prossimi annunci sul servizio, ma un’indiscrezione potrebbe aver già anticipato l’arrivo di un RPG importante nelle imminenti settimane.