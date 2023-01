Xbox Store, arrivano i nuovi sconti settimanali fino al 90%: ecco i migliori

Anche questo martedì è stata rinnovata la consueta selezione settimanale di nuovi sconti su Xbox Store: i fan che amano giocare sulle console di casa Microsoft potranno approfittare da questo momento di offerte inedite su diversi giochi fino a un generoso 90% di sconto.

Il negozio digitale per le console Xbox (trovate Series S in sconto su Amazon) è tra i più attivi per il rinnovo delle offerte su tantissimi giochi: da questo momento è possibile accedere non solo a nuove Promozioni Gold e Spotlight, ma anche a diverse offerte su giochi di ruolo indipendenti.

Inoltre, sono ancora disponibili per pochi giorni le generosissime offerte di inizio 2023, che includono anche big usciti di recente: se non l’avete già fatto, consigliamo dunque di dare un’occhiata prima che sia troppo tardi.

Tra i nuovi sconti settimanali non possiamo invece che segnalarvi in particolar modo lo sconto dedicato a The Callisto Protocol: l’erede di Dead Space, uscito soltanto lo scorso mese, è già disponibile in offerta con una riduzione del 20% sulla Digital Deluxe Edition.

Per gli amanti dei giochi di ruolo vogliamo segnalare anche l’interessante offerta dedicata a Divinity Original Sin 2, uno dei migliori RPG della scorsa generazione: oggi potete acquistare la Definitive Edition con un generoso 60% di sconto.

Tra i tanti prodotti disponibili al 90% di sconto vogliamo invece porre l’attenzione su Hard West Ultimate Edition, un intrigante strategico a turni ambientato in un Selvaggio West mai visto prima: potete scoprire questa intrigante produzione acquistandola a meno di 2 euro, con un risparmio di ben 18 euro sul prezzo finale.

Se volete consultare tutte le offerte attualmente disponibili su Xbox Store, inclusi i già citati sconti di inizio anno, trovate tutti gli sconti al seguente indirizzo. Di seguito, per aiutarvi nella vostra scelta, vi segnaleremo invece una selezione dei migliori nuovi sconti introdotti per questa settimana:

Assassin’s Creed Chronicles Trilogy — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Beyond Good & Evil HD — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Bloodstained: Curse of the Moon 2 — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Hard West Ultimate Edition — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Martha is Dead Digital Deluxe — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Nexomon — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition — Sconto del 75%

— Sconto del 75% The Callisto Protocol – Digital Deluxe Edition — Sconto del 20%

— Sconto del 20% Wandersong — Sconto del 75%

Cogliamo l’occasione per segnalarvi che proprio poche ore fa è stato annunciato un nuovo gioco gratis in uscita da Xbox Game Pass: si tratta di un annuncio a sorpresa, dato che è stato sviluppato da uno dei team di Xbox Game Studios.

Presto potrebbe però arrivare un’altra novità molto importante: secondo le ultime indiscrezioni, la casa di Redmond starebbe già lavorando a un nuovo evento speciale a tema Xbox. Tuttavia, per il momento non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale da Microsoft.