Xbox Game Pass sta per dire addio a un nuovo gioco gratis, sviluppato da un team Xbox

Con un colpo di scena rivelatosi decisamente sorprendente, Microsoft ha appena aggiornato la lista di giochi in uscita da Xbox Game Pass svelando che tra pochi giorni non saranno più 5 i giochi gratis che lasceranno il servizio: l’elenco si è infatti allungato a ben 6 titoli.

L’aspetto però più sorprendente è che questa volta sta per dire addio al servizio in abbonamento (che trovate in sconto su Amazon) uno dei giochi gratis sviluppato da un team di Xbox Game Studios, pur essendo stato sviluppato prima dell’acquisizione da parte di Microsoft: stiamo parlando di We Happy Few, l’action-adventure sviluppato da Compulsion Games.

Un annuncio arrivato a sorpresa e che offre davvero poco tempo per riuscire a provarlo: proprio come i precedenti giochi già annunciati, gli utenti avranno tempo fino al 15 gennaio per provare l’originale avventura dinamica.

Non è chiaro come mai si sia rivelata necessaria tale rimozione, tenendo in considerazione che ormai Compulsion Games è a tutti gli effetti un team first-party di Xbox, ma è probabile che siano emersi problemi legati alla licenza: ricordiamo infatti che, essendo stato distribuito prima dell’effettiva acquisizione, i diritti per la pubblicazione appartengono a Gearbox.

Non è da escludere che il titolo possa essere ripubblicato in futuro sul servizio in abbonamento, ma per il momento non è stata confermata alcuna novità al riguardo: non possiamo dunque che consigliarvi, se siete interessati, di provare We Happy Few prima che sia ufficialmente rimosso dal servizio.

Di seguito vi riproporremo dunque la lista aggiornata dei giochi gratis in uscita da Xbox Game Pass il 15 gennaio 2023, includendo questo annuncio a sorpresa arrivato come un fulmine a ciel sereno:

Xbox Game Pass: giochi gratis in uscita dal 15 gennaio

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition

Nobody Saves the World

Pupperazzi

The Anacrusis

We Happy Few

Windjammers 2

Ricordiamo che saranno rimosse sia le versioni gratuite per PC che quelle su console Xbox, ma come sempre potrete approfittare di uno sconto del 20% per potervelo assicurare per sempre. Considerando che si tratta di un titolo particolarmente longevo, tale sconto potrebbe avere molta più attrattiva del solito.

Al momento non sono ancora stati confermati i prossimi giochi gratis in arrivo, ma uno di questi potrebbe essere il folle Shadow Warrior 3: una notifica inviata per errore ad alcuni fan avrebbe già anticipato l’annuncio.

Se volete invece iniziare il primo mese dell’anno nel migliore dei modi, abbiamo riepilogato per voi 12 giochi pubblicati su Game Pass nel 2022 che non dovreste lasciarvi scappare.