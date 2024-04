Baldur's Gate 3, qualcuno è riuscito a uccidere Mizora (senza condannare Wyll)

Uno dei primi personaggi che incontreremo nel corso della nostra avventura in Baldur's Gate 3 è Mizora, la perfida patrona con cui Wyll ha dovuto stringere un patto per diventare un Warlock.

Durante la storia scopriremo ben presto che Mizora non ha alcuna intenzione di rendere le cose facili al nostro eroe, arrivando a proporgli anche delle scelte quasi impossibili da prendere.

Del resto, come i fan della serie (trovate i primi due capitoli su Amazon) e di Dungeons & Dragons ben sapranno, ci sono sempre delle conseguenze in cambio degli straordinari poteri da Warlock.

Ciò ovviamente ha spinto molti fan a desiderare la morte di Mizora: un'eventualità normalmente impossibile, a meno di non fare una precisa scelta nell'Atto 2 che condannerebbe a morte Wyll.

Tuttavia, come segnalato da TheGamer, qualcuno ha scoperto un trucco per riuscire effettivamente in questa impresa nel corso dell'Atto 3, sfruttando un metodo che ci ricorda molto quanto fatto in precedenza da chi era riuscito a uccidere l'Avvizzito.

Ovviamente, da questo momento seguiranno alcuni spoiler sulla trama, dunque sconsigliamo di proseguire la lettura se non avete raggiunto almeno il terzo Atto del gioco.

Dopo che Mizora chiederà a Wyll se rinunciare per sempre alla sua anima o se sciogliere definitivamente il patto, in base alla nostra decisione di sapere o meno la posizione del padre catturato dagli Assolutisti, Mizora sceglierà di rimanere nell'accampamento per osservare da vicino la situazione.

Se cercherete di attaccarla, lei si rifugerà semplicemente negli inferi senza subire alcun danno, come già mostrato con altre creature infernali. Inoltre, c'è il rischio che Wyll diventi ostile nei nostri confronti.

L'utente Reddit Finnick00 ha tuttavia scoperto che è possibile riuscire a ucciderla senza conseguenze con 3 semplici passaggi, che riepilogheremo qui di seguito:

Un mago che ha sbloccato il potere Illithid Assorbi Abilità

Un clerico o druido livello 9 che possiede l'incantesimo Contagio

Un membro del party che è diventato parzialmente Illithid e ha sbloccato il potere Assorbi Intelletto.

Dovrete iniziare utilizzando il mago con Assorbi Abilità, lanciando in continuazione magie fino a portare l'intelligenza di Mizora a un valore di 1.

Dopo aver completato questo step particolarmente noioso, utilizzate l'incantesimo Contagio: Fuoco Mentale contro di lei, così da farla diventare ostile dopo il terzo tentativo fallito di salvataggio.

Questo step è estremamente importante per la buona riuscita del piano: ciò renderà Mizora ostile contro il nostro accampamento "di sua volontà", lasciandoci liberi di attaccarla senza conseguenze. Ciò impedirà che Wyll o altri membri dell'accampamento ci attacchino o lascino il party.

A questo punto, siete pronti per lo step finale: utilizzate Assorbi Intelletto per portare la sua Intelligenza e 0 e darle la condizione "Atrofizzato", che uccide all'istante qualunque entità del gioco.

Vedrete Mizora teletrasportarsi temporaneamente agli inferi, dando al vostro party 1 solo punto esperienza, per poi tornare al vostro accampamento come un semplice mucchio di ceneri. Congratulazioni: avete ucciso Mizora senza condannare Wyll a una condanna eterna negli inferi.

Come è facile intuire, ovviamente questo metodo abusa le meccaniche di Baldur's Gate 3 e non è davvero qualcosa che gli sviluppatori avevano immaginato.

Di conseguenza, ciò può provocare diversi bug per la trama di Wyll: assicuratevi dunque di farlo solo dopo aver portato a termine tutte le sue quest.

Ovviamente non possiamo sapere se l'imminente Patch 7 sistemerà o meno questo trucco, o quali saranno le conseguenze su futuri aggiornamento: usatelo a vostro rischio e pericolo.

Nel frattempo, restando in tema di segreti, qualcuno ha scoperto che un personaggio dell'Atto 3 è in grado di svelare i veri desideri dei nostri compagni. E sono decisamente struggenti, se conoscete la loro storia.