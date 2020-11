Xbox Series S, non X, e PS5 sono tra le migliori invenzioni dell’anno

La rivista TIME ha stilato il tradizionale elenco delle migliori 100 invenzioni dell’anno, e tra queste non poteva mancare uno spazio per il gaming nel 2020 che vede l’avvio della nuova generazione delle console.

A sorprendere è la presenza di Xbox Series S e non di Xbox Series X per quanto riguarda la scelta tra le console di Microsoft, mentre PS5 è anch’essa della partita a prescindere dal modello.

TIME motiva l’inclusione di Xbox Series S perché si tratta di un potente e silenzioso punto d’ingresso per Xbox Game Pass, risultando «la base per quello che potrebbe diventare il Netflix dei videogiochi».

«La Series S ($299) può far girare giochi ad alta risoluzione a 120 fotogrammi al secondo, un incremento del 100$ rispetto al suo predecessore, Xbox One. Inoltre, visto che non c’è un lettore ottico, la Series S opera quasi silenziosamente, rendendo più facile concentrarsi sull’azione».

Non è la potenza ad essere importante in questo caso, quindi, e ciò spiega come mai si sia scelto tale variante e non Xbox Series X.

PS5, invece, fa «piccoli avanzamenti che si combinano per creare un’esperienza rivoluzionaria».

«I giochi si caricano quasi istantaneamente, grazie all’SSD. Il processore della grafica è quasi 10 volte più veloce di quello di PS4, il che permette di avere una grafica bellissima, e un nuovo controller è pieno di sensori per il feedback aptico che aggiungono una nuova dimensione di gioco».

In sostanza, PlayStation 5 è stata presa come esempio di console next-gen per l’aspetto delle performance, senza dimenticare la bellezza dell’esperienza del DualSense.

Questo al netto delle difficoltà degli approvvigionamenti che, una volta superate, potranno mettere nelle mani degli appassionati un dispositivo che TIME ritiene davvero diverso.