Xbox Series X, nuovo aggiornamento disponibile: ecco cosa cambia

Microsoft ha annunciato di aver rilasciato a sorpresa un nuovo aggiornamento per Xbox Series X e Series S, che include alcune nuove utili feature per chi ama giocare insieme ai propri amici.

La patch dedicata alle console next-gen di casa Microsoft (trovate Xbox Series X in sconto su Amazon) è a tutti gli effetti il primo aggiornamento di settembre: scaricandolo sarà possibile accedere a due novità per il multiplayer e il cloud.

Si tratta del primo aggiornamento arrivato da luglio, dato che durante il mese di agosto i fan non hanno ricevuto alcun nuovo miglioramento al firmware di sistema.

Come segnalato da IGN.com e riportato all’interno del changelog ufficiale sul sito Xbox, attualmente disponibile solo in lingua inglese, la nuova patch di sistema ha introdotto la possibilità di attivare il noise suppression, rendendo così le chiamate vocali più efficienti.

Una mossa che può essere facilmente ricondotta alla recente integrazione di Discord su Series X e Series S: si tratta infatti di una feature già presente nella piattaforma di messagistica istantanea, che permette di eliminare rumori in sottofondo come il suono dei pulsanti, il nostro respiro e tanto altro ancora, migliorando così la qualità delle conversazioni vocali.

Per poter sfruttare questa funzionalità dopo aver scaricato la patch, basterà dirigersi durante una chat vocale alla relativa opzione dei gruppi e messaggi dalla guida, dove si potrà scegliere se attivare o disattivare questa utile novità.

Il noise suppression non è però l’unica feature introdotta nel nuovo aggiornamento di Xbox Series X|S: Microsoft ha infatti svelato che adesso gli utenti potranno avviare immediatamente nuovi giochi dopo aver visto clip video o screenshot condivisi dagli amici, grazie al Cloud Gaming.

Il nuovo aggiornamento è già disponibile per il download per tutti gli utenti non iscritti ad alcun programma Insider: se non dovesse essersi avviato automaticamente, potrete avviare una ricerca manuale tramite l’apposita opzione dal menù Impostazioni.

E a proposito di novità gradite per i fan, cogliamo l’occasione per segnalarvi che sono già stati svelati i nuovi giochi gratis di Xbox Game Pass, tre dei quali sono già disponibili da ora.