Xbox Series X|S, debutta il trailer “Us Dreamers”: arriverà anche in TV

Microsoft ha lanciato oggi il nuovo trailer “Us Dreamers” per lanciare la campagna promozionale di Xbox Series X|S.

Con le due console che saranno disponibili dal 10 novembre, la casa di Redmond ha iniziato a scaldare il proprio pubblico in vista della fatidica data.

Il protagonista del video è Daniel Kaluuya (Get Out, Black Panther), in un «ispirante viaggio su cosa significhi per i giocatori sognare e raggiungere il nostro potenziale, insieme».

Nel trailer, Kaluuya torna a casa e impugna un controller, accolto dai suoi amici online. In quel punto il filmato passa da live action a CGI, segnando la transizione dal mondo reale a quello dei sogni, come da tagline della campagna “Power Your Dreams”.

Tra i giochi coinvolti troviamo Assassin’s Creed Valhalla e Halo Infinite, con la CGI che è stata preparata presumibilmente prima del recente rinvio.

Il video è accompagnato dalle musiche di “No Ordinary” di Labrinth (Euphoria), che esordisce proprio in occasione della campagna.

Us Dreamers sarà lanciato anche in TV per la prima volta durante Sunday Night Football domenica 11 ottobre alle ore 5:30 pm PT (la nostra mezzanotte e mezza) per la partita tra Minnesota Vikings e Seattle Seahawks.

La nuova generazione di console è ad un passo dall’inizio e, a detta di Randy Pitchford di Gearbox, rappresenterà il salto più grande che si sia mai visto nella storia del gaming – da 2D a 3D incluso.

Di certo, al di là della console in se, Microsoft punta ad inaugurare una generazione che sia fatta anche e soprattutto di servizi, come Xbox Game Pass, che si prepara a superare l’ultimo ostacolo pure su iOS.