Xbox Series X vs Series S: differenze e quale scegliere

Il 10 novembre 2020, Microsoft ha deciso di lanciare sul mercato due versioni molto diverse della sua nuova console next-gen: Xbox Series X e Series S sono infatti varianti della stessa piattaforma hardware, pensate per mercati e utenti differenti ma entrambe adatte ai giocatori che vogliono giocare con i titoli di ultima generazione.

Vi sono dunque molteplici fattori che separano le due console: oltre ad avere infatti a disposizione una diversa capacità di archiviazione, design unici e la presenza o meno di un lettore ottico, ciò che permette di distinguere davvero le due piattaforme sono sicuramente le loro prestazioni, in grado di rendere l’ultima piattaforma della casa di Redmond accessibile al maggior numero di utenti.

Se vi state dunque avvicinando anche voi al mondo dei videogiochi di casa Microsoft e non sapete ancora come orientarvi, in questo articolo scopriremo insieme tutte le differenze, indicandovi dunque quale console dovreste scegliere tra Xbox Series X vs Series S.

Xbox Series X vs Series S: specifiche tecniche

Come sottolineavamo in apertura, Xbox Series X e Series S presentano architetture molto diverse, rendendo dunque la vostra scelta finale molto importante in base alle vostre esigenze. Dovrete infatti osservare attentamente tutte le specifiche tecniche, tenendo a mente quelle che sono le vostre esigenze per capire quale console next-gen è più adatta al vostro stile di gioco.

Xbox Series X Xbox Series S CPU CPU Zen 2 personalizzata

8 core a 3,8 GHz (3,66 GHz con SMT) CPU Zen 2 personalizzata

8 core a 3,6 GHz (3,4 GHz con SMT) GPU GPU RDNA 2 personalizzata

12 TERAFLOP, 52 unità di calcolo a 1,825 GHz GPU RDNA 2 personalizzata

4 TERAFLOP, 20 unità di calcolo a 1,565 GHz Die SOC. 360,45 mm 197,05 mm Memoria Bus GDDR6 a 320 bit da 16 GB

10 GB a 560 GB/s, 6 GB a 336 GB/s Bus GDDR6 a 128 bit da 10 GB

8GB a 224 GB/s, 2GB a 56 GB/s Dimensioni 301 × 151 × 151 mm 275 × 151 × 65 mm Peso 4,45 kg 1,93 kg Archiviazione 1 TB (espandibili) 512 GB (espandibili) Risoluzione 4K reale, fino a 120 FPS 1440p, fino a 120 FPS Connettività 1x HDMI 2.1, 3x USB 3.1 Gen 1 1x HDMI 2.1, 3x USB 3.1 Gen 1 Lettore ottico Blu-ray 4K UHD —

Come potete osservare voi stessi, le differenze non sono dunque poche: l’unico vero aspetto che le due piattaforme hanno in comune, oltre alla condivisione dello stesso catalogo di giochi, sono le porte disponibili per la connettività che vi consentiranno di collegarle ai migliori televisori, grazie all’ingresso HDMI 2.1, e di avere abbastanza slot a disposizione per tutti i vostri accessori con gli ingressi USB 3.1 Gen 1.

Xbox Series X vs Series: differenze e cosa cambia

La scheda tecnica fa emergere dunque diversi aspetti da tenere in considerazione che rende le due console simili solo in apparenza: in realtà, le piattaforme di casa Microsoft sono incredibilmente diverse l’una dall’altra.

Entriamo dunque maggiormente nello specifico e scopriamo insieme che cosa cambia tra Xbox Series X e Series S:

Grafica e prestazioni: La differenza principale è indubbiamente relativa alla potenza di calcolo di entrambe le macchine, destinate a target di pubblico molto diversi. Se Xbox Series X è stata infatti dichiaratamente progettata per il pubblico più esigente e per garantire le maggiori prestazioni possibili, Series S rappresenta il giusto compromesso per chi vuole approcciarsi ai videogiochi di ultima generazione, rinunciando alla qualità grafica che, in ogni caso, resta più che accettabile per i giochi di nuova generazione.

Sebbene entrambe le console possano tecnicamente trasmettere immagini in 4K, soltanto quello di Xbox Series X è una risoluzione «reale» e maggiormente indicata ai televisori di ultima generazione. Series S infatti si limiterà a trasmettere immagini in upscaling, dato che la massima risoluzione reale della seconda console è di soli 1440p. Archiviazione: La capacità interna gioca un’ulteriore differenza da non sottovalutare, soprattutto per chi è maggiormente interessato ad acquistare giochi in digitale. Xbox Series X garantisce infatti 1TB di archiviazione (802 GB effettivi), mentre Series S ha dovuto fare un sacrificio importante garantendo soltanto 512 GB (ma solo 364 GB effettivi).

Per sottolineare ulteriormente che si tratta di due console profondamente differenti l’una dell’altra, Microsoft ha deciso di adottare due design molto diversi, in grado di sfruttare al meglio tutte le loro caratteristiche. Xbox Series X è stata disegnata per essere posizionata in verticale, mentre Series S in orizzontale: tuttavia, in entrambi i casi potrete decidere di adottare posizioni alternative senza rinunciare ad alcuna funzionalità. Vale inoltre la pena di sottolineare che Series X presenta un peso molto imponente con i suoi 4,45 kg: più del doppio di Series S, che invece risulta più leggera del previsto con i suoi 1,93 kg. Lettore ottico: Ultima differenza, ma non per importanza, da tenere in assoluta considerazione prima dell’acquisto è sicuramente il lettore ottico, presente esclusivamente nel modello Xbox Series X. Series S è infatti una console disegnata per funzionare solo con i giochi digitali: nessun gioco acquistato in negozio in versione fisica, di conseguenza, sarà compatibile con questo modello.

Che giochi ci girano

La vostra scelta finale non influirà in alcun modo sui titoli che potrete provare sulla vostra nuova console: per quanto riguarda il catalogo di giochi compatibili, Xbox Series X e Series S sono letteralmente identiche. Tutti i titoli progettati per le nuove console di casa Microsoft sono infatti ottimizzati per funzionare adeguatamente su entrambe le console, sia che si tratti di giochi next-gen che di titoli in retrocompatibilità.

L’unico aspetto da tenere in considerazione, nel caso della retrocompatibilità, è che Xbox Series S è in grado di far girare esclusivamente le versioni ottimizzate per le precedenti console Xbox One, e non i modelli avanzati Xbox One X: in altre parole, i titoli delle console precedenti, a meno che non siano stati adeguatamente aggiornati per il supporto next-gen, avranno comunque prestazioni inferiori rispetto a Series X.

Naturalmente, come sottolineavamo nella sezione dedicata alle differenze, su Series S non potrete avviare i giochi fisici a causa della mancanza di un lettore ottico, ma potrete comunque acquistare gli stessi identici titoli in versione digitale senza problemi.

Prezzo: Xbox Series X vs Series S

Date le molteplici differenze tra le due piattaforme, Xbox Series X presenta un costo notevolmente più alto, mentre quello di Series S risulta più accessibile per chi vuole avvicinarsi ai videogiochi di casa Microsoft per la prima volta. Nello specifico:

Xbox Series X: 499,99 euro

499,99 euro Xbox Series S: 299,99 euro (la trovate su Amazon)

Come accennavamo in precedenza, il prezzo quasi raddoppiato di Series X è dovuto principalmente a una potenza di calcolo superiore e a processori grafici notevolmente migliorati, che consentono di godere della miglior grafica e prestazioni possibili. Series S ha invece deciso di raggiungere molteplici compromessi per riuscire a mantenere il prezzo il più basso possibile, a partire dalla rinuncia al lettore ottico e offrendo una risoluzione 4K solo in upscaling.

Perché scegliere Xbox Series X

Se vi considerate utenti particolarmente esigenti, non volete accontentarvi e desiderate avere sempre il meglio, la scelta tra le due console appare praticamente scontata: Xbox Series X dovrebbe essere la vostra piattaforma di riferimento.

Con questa console avrete infatti sempre la certezza di potervi godere le migliori versioni possibili dei nuovi capolavori in uscita, grazie a un’uscita in 4K nativo con massimo 120 FPS e una potenza di calcolo superiore rispetto alla sua controparte.

Si tratta inoltre di una scelta particolarmente indicata per chi possiede già un ricco catalogo di giochi su Xbox 360 e Xbox One: grazie alla presenza del lettore ottico, potrete infatti continuare a utilizzare i vostri giochi fisici in retrocompatibilità con risoluzioni e performance next-gen, rendendo dunque questo modello un vero e proprio upgrade per le vostre esigenze. La capacità di archiviazione interna di 1 TB si rivelerà inoltre più che sufficiente anche per l’acquisto di nuovi giochi digitali, lasciandovi dunque solo il piacere di giocare.

Perché sceglierla

Prestazioni grafiche superiori

Risoluzione in 4K nativo

Include il lettore ottico

Maggiore capacità di archiviazione

Perché scegliere Xbox Series S

Xbox Series S, a differenza della sua controparte, è una piattaforma dedicata principalmente al pubblico occasionale, o a tutti quei giocatori che sono disposti a fare sacrifici per accedere alla next-gen più facilmente. Il prezzo, inutile nasconderlo, è infatti il principale punto di forza di questa console: a quasi la metà del costo di Series X sarete in grado di accedere allo stesso identico catalogo di giochi.

Se utilizzate una TV in Full HD o un monitor 2K per videogiocare, l’assenza di una risoluzione 4K nativa non dovrebbe rappresentare un problema, dato che la console è in grado di raggiungere perfettamente 1440p reali, pur con qualche piccolo sacrificio a livello tecnico.

Si tratta inoltre di un modello molto più leggero e facile da posizionare o trasportare, rendendo Xbox Series S la scelta indicata per chi ha esigenze di modificare continuamente la propria postazione gaming. La piattaforma è particolarmente indicata per supportare anche l’abbonamento di giochi gratis Xbox Game Pass (che trovate su Instant Gaming in sconto) dato che, vista l’assenza del lettore ottico, utilizzerete esclusivamente giochi in digitale.

Perché sceglierla:

Costa di meno

Più leggera e maneggevole

Per chi non è interessato al 4K nativo

Per chi preferisce acquistare giochi in digitale

Ci auguriamo che la nostra guida vi abbia aiutato a comprendere nel dettaglio quali sono tutte le principali differenze tra Xbox Series X e Series S e che adesso siate in grado di scegliere la console più indicata alle vostre esigenze. Se avete ulteriori dubbi o domande, non esitate a porli alla nostra redazione nei commenti!