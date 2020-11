Xbox Series X va a fuoco e fa fluttuare palline? Non proprio

Negli ultimi giorni stanno girando in rete alcuni video atti a dimostrare che Xbox Series X si surriscalderebbe a tal punto da emettere fumo.

I video hanno fatto rapidamente il giro della rete nelle ore del lancio della console next-gen, nelle quali tipicamente si tiene un occhio sui principali mezzi d’informazione per scoprire di eventuali problematiche hardware.

Questo un esempio di quanto viene mostrato sui social, con addirittura un tag a Xbox Polonia per alzare ulteriormente il livello dello scherzo:

Questi “report” sono stati smentiti da un video in Spagnolo ricondiviso da Tom Warren, volto noto del portale The Verge.

Come spiegato da Warren, il trucchetto sarebbe stato realizzato utilizzato delle comuni sigarette elettroniche.

how to get your Xbox Series X to blow up:

1) buy a vape

2) blow vape into bottom of Xbox

3) feel proud of the smoke you created

4) post to Twitter and profit

video via @XboxStudio 👇pic.twitter.com/RxLI62uxmg

— Tom Warren (@tomwarren) November 11, 2020