Xbox Series S ha una data di lancio ufficiale!

Dopo le tante notizie di questa mattina, sono arrivate tutte le conferme ufficiali: Xbox Series S sarà la console next-gen entry level di casa Microsoft, e sarà lanciata al prezzo di 299,99€ per il mercato italiano. Ma quando potremo metterci sopra le mani? L’ultima conferma che mancava è arrivata pochi minuti fa, quando Microsoft ha condiviso il video che stamattina era finito online anzitempo con un leak.

L’esordio di Xbox Series S è atteso per il prossimo 10 novembre e, considerando che tutti gli altri dettagli del leak di questa mattina sono stati confermati, diamo per scontato (ma non è ancora ufficiale) che la stessa data dovrebbe essere anche quella del lancio di Xbox Series X, la sorella più potente e top di gamma della nuova famiglia Xbox.

Nel video, come vi anticipavamo qualche ore fa, Microsoft ha confermato che la console sarà solo digitale, con performance a 1440p fino a 120 fps, supporto al ray-tracing, SSD custom da 512 GB, media playback in streaming a 4K, upscaling in 4K per l’esperienza di gioco, variable rate shading, variable refresh rate e una latenza ultra bassa.

Attendiamo ora la conferma ufficiale anche per Xbox Series X, della quale dovrebbero emergere novità a breve.