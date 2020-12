Xbox Series X si porta a casa Vin Diesel in esclusiva

Ormai una costante dei The Game Awards, Vin Diesel ha trovato anche nell’edizione 2020 il suo spazio, dopo che aveva presentato Fast & Furious: Crossroads nel 2019. Il celebre attore, famoso per le sue parti nella saga tutta azione e velocità, ha infatti interpretato il protagonista del trailer di presentazione di ARK II, erede del survival molto popolare ARK: Survival Evolved.

Così Aaron Greenberg, general manager per il marketing di Xbox, sul suo account Twitter ha sottolineato che Microsoft sta affiancando Studio Wildcard per la realizzazione del gioco, che di conseguenza «arriverà esclusivamente sulle console Xbox Series X e Xbox Series S».

Come scritto da Greenberg:

We are excited to be working with the Studios Wildcard team on bringing ARK II staring Vin Diesel exclusively to Xbox Series X|S consoles. https://t.co/aAfc9LA0kA

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) December 11, 2020