Xbox Series X e S: quali giochi escono al lancio della console?

Durante la giornata odierna, Microsoft ha confermato che Xbox Series X sarà disponibile dal 10 novembre 2020 al prezzo di €499,99, con i preordini della piattaforma che prenderanno ufficialmente il via a partire dal 22 settembre prossimo.

Solo ieri, la Casa di Redmond aveva ufficializzato che anche Xbox Series S, versione “ridotta” della piattaforma di prossima generazione, uscirà lo stesso giorno al prezzo decisamente basso di 299€.

Le nuove Xbox.

Quali e quanti sono al momento i giochi in uscita per le piattaforme di prossima generazione di Microsoft? Poco sotto, trovate una lista (provvisoria) dei titoli che saranno resi disponibili al day one della console:

Assassin’s Creed Valhalla – 10 novembre

Forza Horizon 4 – 10 novembre

Gears Tactics – 10 novembre

Watch Dogs: Legion – 10 novembre

Yakuza: Like A Dragon – 10 novembre

Ovviamente, l’elenco potrebbe diventare molto più lungo nelle settimane a venire, visto che ci aspettiamo altri annunci relativi alla lineup di lancio di Series X/S.

Ricordiamo che a differenza della “sorella maggiore”, Series S sarà solo digitale, con performance a 1440p fino a 120 fps, supporto al ray-tracing, SSD custom da 512 GB, media playback in streaming a 4K, upscaling in 4K in game, e altro ancora.

Ancora un'immagine di Series X e Series S.

Disponibile in Italia solo a partire dal 2021, Xbox All Access darà anche modo di ottenere una Xbox di nuova generazione con 24 mesi di Xbox Game Pass Ultimate a partire da 24,99 dollari al mese per Xbox Series S e 34,99 dollari al mese per Xbox Series X, senza costi anticipati.

Ma non solo: tutti i membri Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Game Pass per PC otterranno l’abbonamento EA Play in maniera totalmente gratuita, con l’opportunità di usufruire di EA Play su Xbox One, Xbox Series X ed S e su PC Windows 10 (gli utenti Xbox Game Pass per PC potranno invece accedere al servizio tramite PC Windows 10).