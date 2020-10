Xbox Series X progettata meglio di PlayStation 5 per The Verge, ma i giochi dove sono?

Da quando Sony ha mostrato il video di teardown della sua PlayStation 5, svelandoci cosa troveremo sotto la scocca della sua console di prossima generazione, le chiacchierate in materia non sono certo mancate.

Alcuni hanno apprezzato le scelte operate in termini costruttivi, altri come il nostro Paolo Sirio hanno fatto notare che sembra che Sony si sia votata a quel design a prescindere da qualsiasi cosa – ritrovandosi con una macchina che necessita di uno stand obbligatorio in qualsiasi modo vogliate disporla e che è asimmetrica nella versione standard. Altri ancora, ancora più legittimamente, hanno alzato le spalle aspettando novità sui giochi.

Tra i tanti pareri arrivati online c’è anche quello di Tom Warren, senior editor della nota testata The Verge, dedicata alla tecnologia. Secondo l’esperto, le due filosofie diverse di Sony e Microsoft nell’approccio alla next-gen sono ben chiare e a loro modo affascinanti:

It's fair to say Microsoft managed to engineer a more powerful console inside a design that's 50% smaller.

It's also fair to say Microsoft has not shown true next-gen games running on this more powerful console yet.

The different PS5 and Xbox approaches are fascinating to watch pic.twitter.com/kl9ehAh3Ef

— Tom Warren (@tomwarren) October 8, 2020