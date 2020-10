Xbox Series X potrebbe avere un SSD veloce come quello di PS5 in futuro

In un’intervista concessa a Kotaku, Phil Spencer, executive vice president al gaming di Microsoft, ha aperto alla possibilità che Xbox Series X riceva upgrade che potrebbero includere un SSD più veloce simile a quello di PS5.

L’SSD scelto da Sony per PlayStation 5 ha una velocità praticamente doppia rispetto alla soluzione di Xbox Series X, che di contro, però, si appoggia alla Xbox Velocity Architecture per, secondo Microsoft, compensare questa differenza.

Parlando a Stephen Totilo in una conversazione di quasi un’ora, Spencer ha spiegato che «come avete nelle scorse generazioni, itereremo sull’hardware».

«Abbiamo già iniziato, giusto? Il nostro team non se ne va via, tipo quando stabiliamo le specifiche. Parte delle scelte è dovuta ai costi. Quella è sempre la cosa importante. Come abbassi il costo della console nelle parti che ci sono dentro, ma anche guardando alle aree [che potrebbero venire migliorate] nelle prossime iterazioni che potresti fare?»

Considerando la visione promossa da Microsoft fin dalla presentazione del nome della prossima console, semplicemente “Xbox” con l’aggiunta della sigla che ne determinerà la serie (X o S, per ora), l’idea che ci siano aggiornamenti in futuro, magari persino più frequenti rispetto al ciclo vitale di Xbox One, non sorprende particolarmente.

È di certo interessante il discorso di puntare ad un equilibrio complessivo nella produzione di una console di lancio, e all’individuazione di aree, in questo caso l’SSD, che vengono inserite così come sono per poi lasciare la porta aperta a rivisitazione future.

L’SSD di PS5 arriva con dimensioni più contenute rispetto a quello di Xbox Series X, ma rappresenta un nuovo benchmark per l’intera industria (PC incluso) a cui tutti i competitor aneleranno negli anni a venire.

Spencer aveva già riconosciuto l’SSD di PlayStation 5 come «impressionante», quindi che in futuro anche Xbox ne abbia uno dalle caratteristiche simili nemmeno sarebbe una grossa sorpresa.