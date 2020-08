Xbox Series X, nuovo indizio sulla data d’uscita

Settimana piuttosto ricca di informazioni su Xbox Series X. Già nella giornata di ieri vi abbiamo riferito che la console debutterà sicuramente sul mercato il prossimo novembre, ma al momento la data precisa non è stata svelata. Un recente video unboxing del controller ha tuttavia portato a pensare che si tratterà del 5 novembre, dato che, una volta collegato il controller alla console, l’utente che ha condiviso il video ha scoperto che la garanzia scadrà il 5 novembre 2020 e, considerando che il pad sarà commercializzato contestualmente alle nuove console della famiglia Xbox e che quel giorno sarà un martedì (giorno che, insieme al venerdì, è di norma scelto per le uscite videoludiche), sembra proprio che potrebbe essere questo il day one della piattaforma next-gen di Microsoft.

Tuttavia, Tom Warren di The Verge ha pubblicato oggi un nuovo messaggio su Twitter nel quale ha mostrato una foto dell’imballaggio dei controller dove viene chiaramente specificato di non venderlo o mostrarlo sino al prossimo 6 novembre.

Xbox Series X may launch on November 6th. A tipster tells me boxes of the new controllers have a do not open date of November 6th on them. These controllers leaked earlier this week https://t.co/oyhlbg2SKo pic.twitter.com/dq096shN7L

— Tom Warren (@tomwarren) August 11, 2020