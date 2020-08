Xbox Series X, unboxing del controller e presunta data d’uscita

Giorni molto mossi per Xbox Series X, dopo il recente leak del controller che conferma la compatibilità della nuova versione anche con la non ancora annunciata Xbox Series S.

Il controller è stato oggetto in queste ore di un primo unboxing dallo stesso utente che ci aveva messo sopra le mani.

Un breve video in cui il giocatore spacchetta e mostra il pad, nella colorazione Robot White non ancora presentata e con tutte le novità promesse dalla release in programma per le console next-gen.

Questa variante del pad presenta una scocca “liscia” sotto il pulsante Xbox, quindi niente più curve ad evidenziarne l’ingresso nel design, la croce direzionale mutuata dal controller Elite, e soprattutto il tasto Share che farà il debutto sulla piattaforma di Microsoft dopo essere stato introdotto per la prima volta da Sony su PS4.

Il controller ha dimensioni ridotte rispetto a quello della current-gen, come evidenziato dal confronto nel video con molteplici dispositivi, compreso il Pro Controller di Nintendo Switch e il DualShock 4 di PlayStation 4.

Come se non bastasse, una volta collegato il controller alla console, l’utente ha scoperto una data di scadenza della garanzia che potrebbe essere indicativa della data di lancio di Xbox Series X.

La garanzia scadrà infatti il 5 novembre 2020 e, considerando che il pad sarà commercializzato contestualmente alle nuove console della famiglia Xbox e che quel giorno sarà un martedì (giorno che, insieme al venerdì, è di norma scelto per le uscite videoludiche), sembra proprio che potrebbe essere questo il day one della piattaforma next-gen di Microsoft.

Con tutte queste informazioni che stanno rapidamente arrivando in rete, è probabile che sia la stessa casa di Redmond a vuotare il sacco molto presto, per la precisione questo mese, quando si terrà un nuovo evento Xbox in cui dovremmo scoprire date, prezzi e la nuova Xbox Series S.

Fonte: WCCFTech