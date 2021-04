Xbox Series X, nuovi dev kit migliorano la grafica

Gli sviluppatori di giochi su Xbox Series X hanno ricevuto nelle ultime ore un’ottima notizia: i prossimi dev kit renderanno più facile sviluppare titoli cross-platform e permetteranno di migliorare la grafica dei titoli next-gen.

Xbox si è sempre vantata prima del lancio di avere la console next-gen più potente sul mercato e questa novità, potenzialmente, dovrebbe aiutare a rendere più evidente le eventuali differenze, che al momento appaiono molto minime.

Anche per questo fece ancora più scalpore la presentazione di Halo Infinite, che a livello tecnico sembrava avere ancora qualcosa da sistemare, al punto da costringere Microsoft ad annunciare il rinvio del titolo inizialmente previsto per il lancio della console.

Secondo quanto riportato da GamesRadar+, AMD oggi ha annunciato di avere portato la tecnologia grafica FidelityFX su Xbox Series X e Series S: uno strumento che permetterà agli sviluppatori di mettere a punto in maniera migliore la grafica next-gen.

I nuovi kit per sviluppatori di Xbox Series X|S miglioreranno la grafica.

FidelityFX non è altro che una collezione di effetti grafici che sono stati utilizzati per oltre un anno su PC: la versione che verrà lanciata su Xbox Series X permetterà ai team di sviluppo di avere accesso a feature come la messa a fuoco adattiva, lo shading graduale ed il denoising delle ombre raytrace.

Quest’ultimo è uno strumento particolarmente importante perché sarà in grado di migliorare la resa grafica dei giochi che supportano il ray tracing, eliminando ulteriormente alcune imperfezioni.

Le altre due funzionalità, come facilmente intuibile dal loro nome, renderanno invece possibile rendere alcune scene più dettagliate, liberando allo stesso tempo risorse e migliorando non solo la resa visiva ma anche le performance del titolo stesso.

Ricordiamo che queste tecnologie fino ad oggi erano riservate esclusivamente agli sviluppatori PC, ma adesso stanno diventando disponibili anche sulle console next-gen realizzate da Microsoft.

Di conseguenza, non appena i team di sviluppo avranno capito come sfruttarli pienamente, potremo dunque aspettarci una resa grafica decisamente migliorata nei prossimi titoli.

Forse su Xbox Series S, che ricordiamo essere tecnicamente compatibile, potrebbe essere difficile riuscire a replicare gli stessi effetti date le caratteristiche inferiori della macchina, ma per quanto riguarda i titoli su Xbox Series X ci sono ottime speranze per le future grafiche dei giochi, che siano essi esclusivi o cross-platform.

Allo stesso tempo, Microsoft sta contribuendo a migliorare anche i giochi PC con una tecnologia invece riservata a Series X: l’Auto HDR è stato applicato su oltre 100 titoli.

Chissà se questa nuova tecnologia aiuterà ad aumentare il divario con la PS5, che secondo Milestone è attualmente davvero minimo.