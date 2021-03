Il divario tra PS5 e Xbox Series X è ‘minimo’, parola di Milestone

Lo sviluppatore di Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4, Milestone, ha parlato del divario tra la PS5 e Xbox Series X, le due console next-gen disponibili anche in Europa dallo scorso mese di novembre (nonostante le poche scorte a disposizione).

Più in particolare, l’azienda con sede a Milano ha parlato nello specifico di CPU e di quanto le differenze tra Series X e PlayStation 5 siano “così piccole” da fare quasi fatica ad accorgersene.

Un'immagine di Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4.

Parlando nel corso di un’intervista con Gaming Bolt, Alex Zucca – director dell’ultimo capitolo di Monster Energy Supercross – ha rivelato che la potenza della CPU dipende maggiormente da come gli sviluppatori sono in grado di ottimizzare la tecnologia stessa. Ecco le sue parole al riguardo:

La differenza è così piccola che onestamente non la definirei nemmeno come tale. Come al solito non si tratta sempre solo di pura potenza da utilizzare, ma di sfruttarla in modo intelligente e ottimizzato. Solo il tempo ci permetterà di capire, in termini di sviluppo, quali vantaggi si possono ottenere da entrambe le CPU: siamo molto entusiasti di vedere il futuro radioso che si abbiamo davanti ai nostri occhi.

Sia PS5 che Xbox Series X sono abbastanza simili in termini di prestazioni hardware, sebbene ci siano differenze tra le console quando si inizia dare conto ai numeri effettivi. Tuttavia, come con qualsiasi generazione, ci vorranno alcuni anni prima che gli studi siano in grado di sfruttare tutto il potenziale di ogni sistema.

Noi di SpazioGames abbiamo già fatto il punto su chi l’abbia spuntata tra la nuova PlayStation e l’ultima Xbox in termini di prestazioni: recuperate infatti prima di subito il nostro speciale sull’argomento.

PS5 è arrivata sul mercato europeo il 19 novembre 2020 in ben due modelli: quello standard, venduto a 499,99€, e quello Only Digital (ovviamente senza lettore Blu-ray Disc), a 399,99€. Xbox Series X è invece sbarcata il 10 novembre 2020 al prezzo di 499,99€, assieme alla sorellina minore Xbox Series S proposta a 299,00 €.