Xbox Series X, novità al Tokyo Game Show 2020? Non contateci!

Proprio questa mattina vi abbiamo riferito le dichiarazione del responsabile marketing di Xbox UK, Samuel Bateman, il quale aveva affermato che informazioni molto richiesta attualmente dai fan, come il prezzo e la data d’uscita precisa di Xbox Series X, sarebbero state annunciate solo «quando saranno pronti». Al momento sappiamo che la console di prossima generazione della casa di Redmond sarà disponibile sicuramente da novembre, anche se attualmente non conosciamo il giorno esatto.

Visto l’avvicinarsi di un evento importante come il Tokyo Game Show 2020, che, ricordiamo, si terrà in formato esclusivamente digitale dal 24 al 27 di questo mese, speravamo di conoscere qualche altro dettaglio inerente la “next-gen” della casa di Redmond. Purtroppo, non sarà questo il caso. Infatti, il profilo ufficiale Twitter di Xbox ha chiarito che, nel corso dell’evento, gli sforzi di Microsoft saranno concentrati sui futuri aggiornamenti del suo apprezzato simulatore Microsoft Flight Simulator, a celebrare la creatività della community nipponica di Minecraft e dei giocatori e creatori di videogiochi giapponesi. Quindi, nessuna nuova notizia relativa a Xbox Series X.

.@Xbox_JP is heading to Tokyo Game Show! ✅Celebrating Japanese game creators & games

✅Updates coming to Microsoft Flight Simulator for PC

✅Japanese Minecraft community creativity

✅Showcase broadcast in Japanese only

❌No new next-gen news More info: https://t.co/3GnlHi1ClU https://t.co/1QhZE7xVQw — Xbox (@Xbox) September 2, 2020

Recentemente è comparso in rete un nuovo indizio che punta nuovamente all’esistenza di una versione economica della console, Xbox Series S, conosciuta anche con il nome in codice di Xbox Lockhart, che, stando agli ultimi rumor, dovrebbe essere presentata presto.