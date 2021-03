From Software lavora a un RPG sci-fi esclusiva Xbox?

I colleghi di The Gamer oggi scuotono questo tranquillo fine settimana con un rumor di quelli che fanno salire l’hype alle stelle, ma che devono essere sempre presi con le pinze.

From Software, attualmente impegnata con l’ancora misterioso Elden Ring (su cui vi abbiamo riportato alcuni nuovi leak), sarebbe infanti pronta a siglare un accordo con Microsoft per lo sviluppo di un nuovo titolo.

Stando a Miles Dompier di Windows Central, il primo a diffondere la notizia, le due compagnie starebbe lavorando insieme ad un RPG a tema fantascientifico, in arrivo su Xbox Series X|S.

Al momento non è possibile verificare la veridicità delle affermazioni di Dompier, dunque l’invito è come sempre quello di attendere una conferma (o smentita) ufficiale dalle parti interessate prima di cadere in una possibile delusione.

From Software è attualmente impegnata nello sviluppo del misterioso Elden Ring

Certo è che un annuncio di questo calibro potrebbe contribuire a dare un buono slancio all’accoppiata Xbox Series X|S, vista anche l’attuale carenza di uscite da attendere nell’immediato futuro.

Si tratterebbe di un’azione in linea con la strategia più aggressiva che Microsoft sta adottando da qualche anno a questa parte, e che l’ha comprata ad acquistare numerose case di sviluppo, non ultima la colossale Bethesda.

D’altro canto, però, Microsoft sta continuando a ribadire come le esclusive non siano una priorità per la loro visione del futuro di Xbox.

Questo potrebbe significare che, qualora il gioco esistesse davvero, esso potrebbe comunque giungere su altre piattaforme, magari in ritardo rispetto all’uscita su Xbox Series X|S.

Al momento, però, possiamo soltanto attendere comunicazioni ufficiali da parte di Microsoft o From Software, che in ogni caso vorranno aspettare le giuste tempistiche prima di svelare le proprie carte.

Per il momento, l’opzione migliore rimane quella di rispolverare il capostipite della saga Souls di From Software, Demon’s Souls, tirato a lucido dal capacissimo team di Bluepoint Games.