Xbox Series X e Xbox Series S: leak per tutte le specifiche

L’esistenza di Xbox Series S è ormai diventata una sorta di segreto di Pulcinella. La console più economica della prossima generazione di Xbox, che affiancherà la più potente Series X, non è stata annunciata ufficialmente da Microsoft, ma sappiamo che esiste da diversi leak e riferimenti in asset ufficiali – e ora il sito Tweak Town, rilanciato dal giornalista Tom Warren di The Verge, è entrato in possesso della scheda tecnica completa di entrambe le piattaforme.

Se vi stavate domandando quanto siano diverse Series S e Series X, quindi, potete trovare la vostra risposta di seguito.

Le specifiche di Xbox Series S

GPU : 4 TFLOPs

: 4 TFLOPs SoC : 7nm Enhanced SoC

: 7nm Enhanced SoC CPU : 8-core 16-thread Zen 2 CPU @3.8 GHz

: 8-core 16-thread Zen 2 CPU @3.8 GHz GPU : Navi RDNA 2.0 GPU

: Navi RDNA 2.0 GPU RAM : 10 GB GGDR 6

: 10 GB GGDR 6 Target performance : 1440p 60 fps

: 1440p 60 fps Archiviazione : PCIe 4.0 SSD

: PCIe 4.0 SSD Retrocompatibilità : tutti i giochi Xbox One, supporta Xbox 360, Xbox, tutti i giochi next-gen

: tutti i giochi Xbox One, supporta Xbox 360, Xbox, tutti i giochi next-gen Prezzo suggerito : basso, vuole essere la Xbox One S della next-gen, budget-friendly

: basso, vuole essere la Xbox One S della next-gen, budget-friendly Alimentazione : oltre 250 W

: oltre 250 W Lettore disco: nessun lettore ottico

Le specifiche di Xbox Series X

GPU : 12,15 TFLOPs

: 12,15 TFLOPs SoC : 7nm Enhanced SoC

: 7nm Enhanced SoC CPU : 8-core 16-thread Zen 2 CPU @3.8 GHz

: 8-core 16-thread Zen 2 CPU @3.8 GHz GPU : Navi 2X GPU con 52 RDNA 2.0 CUs @1.825 GHz

: Navi 2X GPU con 52 RDNA 2.0 CUs @1.825 GHz RAM : 16 GB GGDR 6 10 GB @ 560 GB/s 6 GB @336 GB/s

: 16 GB GGDR 6 10 GB @ 560 GB/s 6 GB @336 GB/s Target performance : 4K a 60 fps, 8K

: 4K a 60 fps, 8K Archiviazione : 1 TB PCIe 4.0 SSD, 2.4 GB/sec senza compressione, 4.8 GB/s con compressione

: 1 TB PCIe 4.0 SSD, 2.4 GB/sec senza compressione, 4.8 GB/s con compressione Retrocompatibilità : tutti i giochi Xbox One, supporta Xbox 360, Xbox, tutti i giochi next-gen

: tutti i giochi Xbox One, supporta Xbox 360, Xbox, tutti i giochi next-gen Prezzo suggerito : prezzo più alto, vuole essere la nuova One X, listino per fascia enthusiast

: prezzo più alto, vuole essere la nuova One X, listino per fascia enthusiast Alimentazione : 250-300 W

: 250-300 W Lettore disco: 4K UHD Blu-Ray, BDXL, Blu-Ray, DVD

so @TweakTown did a great overview of Xbox Series X and Xbox Series S specs. Here’s one of the missing gaps 😉 20 CUs @ 1.550Ghz pic.twitter.com/S4qABfUOOx — Tom Warren (@tomwarren) August 18, 2020

Sappiamo che Series X arriverà a novembre, mentre siamo in attesa di scoprire se Series S la affiancherà già dal lancio. Inoltre, nei giorni scorsi si sono diffuse indiscrezioni sul prezzo della console high-end, che potrebbe essere un po’ più alto di quanto si aspettano gli analisti, proprio per via della sua potenza e del fatto che offra un’alternativa economica.

Aspettiamo ora che Microsoft, con il suo prossimo evento dedicato ad hardware e servizi, si pronunci in merito alle specifiche e ai prezzi delle sue nuove console.