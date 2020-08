Xbox Series X potrebbe costare più del previsto (e il prezzo potrebbe essere stato svelato)

Mentre siamo in attesa che Microsoft si pronunci ufficialmente sul prezzo della sua Xbox Series X, un concorso a premi indetto per la bibita Monster Energy potrebbe aver svelato degli indizi importanti sull’argomento.

Monster, infatti, aveva messo in palio duecento esemplari di Xbox Series X accompagnati da Halo Infinite, che però come sappiamo non sarà più uno dei suoi giochi di lancio. Nei dettagli di questo contest, che prenderà piede dal 1 settembre, apprendiamo che il totale di beni messi in palio è pari a $119.998 per duecento console. Se dividiamo il totale per il numero di console, abbiamo un ammontare di $599,99 per ogni Xbox Series X. Il prezzo, quindi, potrebbe essere più alto dei $499,99 preventivati fino a oggi dagli analisti.

C’è un però di cui tenere conto: se davvero la console venisse regalata con Halo Infinite, bisognerebbe scalare il suo prezzo a quello della console, quindi il costo di listino di Series X potrebbe essere più basso, ma comunque superiore ai $499,99: se il costo del gioco sul mercato USA venisse confermato a $59,99, allora la console potrebbe costare $549,99.

Dal momento che questi dettagli non sono sfuggiti ai fan, Monster si è affrettata a specificare di non aver rivelato il prezzo della console con i dettagli sul suo concorso, quindi rimane da capire se si tratti di dichiarazioni riparatorie o se, effettivamente, la stima fatta per il montepremi del suo concorso sia in qualche modo arrotondata, e non consenta quindi di avere delle divisioni affidabili che restituiscano il costo della singola Xbox Series X.

Sappiamo anche che la piattaforma, in realtà denominata semplicemente Xbox, arriverà sul mercato a novembre affiancata da una sempre più chiacchierata ed economica Xbox Series S, della quale attendiamo di apprendere i dettagli. Anche in base al costo di quest’ultima, sarà poi più facile farsi un’idea di quanto ampia sia la forbice con la top di gamma, Series X, forse destinata a costare oltre $500.

Dovremmo scoprire qualcosa di più già questo mese, quando Microsoft alzerà il velo sui servizi e sugli hardware per la sua imminente prossima generazione: vi raccomandiamo di essere su SpazioGames, per quel giorno.