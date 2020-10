Xbox Series X e Xbox Series S: potrete installare i giochi nelle schede di memoria e portarle dagli amici

Se gli utenti in attesa di PlayStation 5 sono ancora in attesa di capire quali saranno gli SSD extra compatibili che potranno collegare alla loro console per aumentarne lo spazio di archiviazione – anche perché pare non essere particolarmente abbondante – Microsoft è stata da subito molto chiara in tal proposito.

La compagnia statunitense ha infatti dotato sia Xbox Series X che Xbox Series S di un apposito slot posteriore: in quest’ultimo, sarà possibile inserire delle schede di memoria SSD extra, per ora prodotte in esclusiva da Seagate, che vanteranno le stesse specifiche dell’SSD interno delle due console.

Sia Xbox Series X che Xbox Series S avranno uno slot posteriore per le schede di memoria SSD

La novità che arriva dall’odierno podcast di Major Nelson, in compagnia di Jason Ronald – a capo del project management di Xbox – è che il funzionamento di queste schede sarà davvero semplicissimo. Potrete collegarle alla vostra console e scollegarle in qualsiasi momento. Un esempio fatto da Ronald è quello in cui installerete i vostri giochi, estrarrete la scheda di memoria e andrete da un amico portando i giochi installati sulla scheda con voi, per inserirla sulla sua Xbox Series X o Xbox Series S e giocarci da lì.

Come spiegato da Ronald al minuto 47:32 del video di seguito:

Abbiamo progettato questo sistema affinché fosse il più semplice possibile. Potrete inserire la scheda nella vostra console, scaricare e installare i giochi che volete. Poi potrete estrarla facilmente e portarla a casa di un amico, o potrete estrarla per spostarla dalla vostra Xbox Series X alla vostra Xbox Series S. Non è richiesta nessuna operazione aggiuntiva: funziona perfettamente bene con entrambe.

Come sappiamo, questa tecnologia avrà un prezzo non proprio indifferente, come ammesso da Microsoft stessa: si parla di $219 per il taglio da 1 TB, ma in futuro dovrebbero arrivare anche maggiori possibilità di scelta, tra marchi e tagli differenti.

Xbox Series X e Xbox Series S arriveranno sul mercato il 10 novembre in tutto il mondo, rispettivamente al prezzo di 499,99€ e 299,99€. Per ogni ulteriore dettaglio sulle due piattaforme, tra cui giochi di lancio, retrocompatibilità e accessori compatibili, fate riferimento al nostro vademecum.