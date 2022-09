Xbox Series X è un trionfo: battuta anche Xbox 360 (e Microsoft ringrazia)

Ormai è possibile affermare con certezza che il lancio di Xbox Series X e Series S è andato oltre ogni più rosea aspettativa di Microsoft, rappresentando uno dei migliori debutti nella storia delle console della casa di Redmond.

Le console next-gen di casa Microsoft (trovate Xbox Series S in offerta su Amazon) sono infatti riuscite a conquistare una fetta importante del mercato internazionale, arrivando perfino a superare nettamente le vendite di Xbox 360 nei primi 22 mesi di vita, ovvero in meno di due anni.

VGChartz ha infatti segnalato che le vendite di Xbox Series X|S hanno raggiunto alla fine di agosto 2022 16.53 milioni di unità, mentre Xbox 360 nello stesso periodo si era fermata a 11.08 milioni: un sorpasso netto di oltre 5 milioni di console, che decretano l’incredibile successo delle piattaforme next-gen.

Un altro risultato dunque molto importante per Microsoft, che dopo aver già festeggiato il recente sorpasso di Series S su PS5 in Giappone ha voluto ringraziare i fan del supporto, dimostrando la grande crescita ottenuta negli ultimi anni dal marchio Xbox.

Aaron Greenberg ha infatti espresso incredulità per la fiducia che il team ha ottenuto durante questa generazione, sottolineando anche tutti gli sforzi che Microsoft sta compiendo per garantire la disponibilità delle console, in un contesto storico così complicato.

Can you tell us how the cappuccino Series machines are selling? In all seriousness it’s impressive to see the level of support we have received this generation. Appreciate these reports as team is working hard to keep up with strong global demand.

— Aaron “Grounded” Greenberg ‍♂️U (@aarongreenberg) September 29, 2022