Xbox Series X è un successo in Giappone: sold out anche la seconda ondata

Microsoft ha tradizionalmente un rapporto complicato con il Giappone ma, a quanto pare, Xbox Series X|S potrebbe invertire la tendenza negativa.

Come riporta VGC, infatti, anche la seconda ondata di pre-order per entrambe le console next-gen su Amazon Japan è andata rapidamente sold out.

La prima ondata aveva avuto una sorte simile, con Xbox Series X sparita dopo meno di 20 minuti e Xbox Series S esaurita in poco più di un’ora.

Altre catene di elettronica di consumo giapponesi come Yodobashi, Softmap e BicCamera avevano segnalato sold out per le riforniture iniziali delle due console in poche ore dall’apertura delle prenotazioni.

Non ci è dato sapere quante unità siano state inviate sul territorio, per cui il semplice sold out non basta certa ad indicare la bontà del lancio della piattaforma di nuova generazione da quelle parti.

Tuttavia, considerando che le precedenti Xbox hanno perlopiù preso la polvere sugli scaffali dei negozi, questo input è senz’altro incoraggiante.

Microsoft ha del resto affrontato più aggressivamente la campagna giapponese in questa generazione, con ad esempio il calo di prezzo di Xbox Series S per competere meglio con PS5.

Allo stesso modo, sul versante software si registra in un impegno che mancava da anni, che ha visto il platform owner sostenere economicamente SEGA per strappare un’esclusiva next-gen di Yakuza: Like a Dragon.